https://1prime.ru/20250123/konflikt-854415349.html

Польский генерал рассказал, когда закончится украинский конфликт

Польский генерал рассказал, когда закончится украинский конфликт - 23.01.2025, ПРАЙМ

Польский генерал рассказал, когда закончится украинский конфликт

Бывший командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил изданию Fakt, что Трамп не прекратит поддерживать Украину. По его мнению, конфликт на... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T23:47+0300

2025-01-23T23:47+0300

2025-01-23T23:47+0300

спецоперация на украине

украина

польша

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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Бывший командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил изданию Fakt, что Трамп не прекратит поддерживать Украину. По его мнению, конфликт на Украине будет продолжаться долго, и его завершение не зависит от Трампа.Как отмечается, в своей инаугурационной речи Трамп обошел молчанием важные темы, такие как судьба конфликта на Украине и НАТО. Генерал Скшипчак считает, что это не намек на выход США из НАТО. Трамп нуждается в НАТО для реализации своих целей.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо его мнению, поддержка стран Западной Европы важна для Трампа, особенно в экономическом отношении. Новый президент США будет стремиться к усилению НАТО и консолидации ее членов.Что касается поддержки Украины, то, как считает польский генерал, Трамп продолжит военную поддержку Украины, так как это важно для безопасности Европы и НАТО.По мнению Скшипчака, президент России Владимир Путин понимает, что Трамп не откажется от поддержки Украины."Путин понимает, что Трамп не откажется от поддержки Украины, так как это имеет решающее значение для безопасности Европы и НАТО. Трамп будет продолжать эту поддержку до тех пор, пока Путин не поймет, что продолжение конфликта слишком обременительно для России и его нужно прекратить", — считает военачальник.По вопросу о влиянии победы Трампа на внутриполитическую жизнь Польши генерал отметил, что польским политикам, сочувствующим фашизации или советизации, не стоит рассчитывать на поддержку Трампа — он не поддерживает такие процессы ни в Польше, ни в ЕС.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, польша