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Польский генерал рассказал, когда закончится украинский конфликт - 23.01.2025, ПРАЙМ
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Польский генерал рассказал, когда закончится украинский конфликт
Польский генерал рассказал, когда закончится украинский конфликт - 23.01.2025, ПРАЙМ
Польский генерал рассказал, когда закончится украинский конфликт
Бывший командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил изданию Fakt, что Трамп не прекратит поддерживать Украину. По его мнению, конфликт на... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T23:47+0300
2025-01-23T23:47+0300
спецоперация на украине
украина
польша
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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Бывший командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил изданию Fakt, что Трамп не прекратит поддерживать Украину. По его мнению, конфликт на Украине будет продолжаться долго, и его завершение не зависит от Трампа.Как отмечается, в своей инаугурационной речи Трамп обошел молчанием важные темы, такие как судьба конфликта на Украине и НАТО. Генерал Скшипчак считает, что это не намек на выход США из НАТО. Трамп нуждается в НАТО для реализации своих целей.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо его мнению, поддержка стран Западной Европы важна для Трампа, особенно в экономическом отношении. Новый президент США будет стремиться к усилению НАТО и консолидации ее членов.Что касается поддержки Украины, то, как считает польский генерал, Трамп продолжит военную поддержку Украины, так как это важно для безопасности Европы и НАТО.По мнению Скшипчака, президент России Владимир Путин понимает, что Трамп не откажется от поддержки Украины."Путин понимает, что Трамп не откажется от поддержки Украины, так как это имеет решающее значение для безопасности Европы и НАТО. Трамп будет продолжать эту поддержку до тех пор, пока Путин не поймет, что продолжение конфликта слишком обременительно для России и его нужно прекратить", — считает военачальник.По вопросу о влиянии победы Трампа на внутриполитическую жизнь Польши генерал отметил, что польским политикам, сочувствующим фашизации или советизации, не стоит рассчитывать на поддержку Трампа — он не поддерживает такие процессы ни в Польше, ни в ЕС.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, польша
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ПОЛЬША
23:47 23.01.2025
 
Польский генерал рассказал, когда закончится украинский конфликт

Генерал Скшипчак: Трамп не перестанет поддерживать Украину

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Бывший командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил изданию Fakt, что Трамп не прекратит поддерживать Украину. По его мнению, конфликт на Украине будет продолжаться долго, и его завершение не зависит от Трампа.
Как отмечается, в своей инаугурационной речи Трамп обошел молчанием важные темы, такие как судьба конфликта на Украине и НАТО. Генерал Скшипчак считает, что это не намек на выход США из НАТО. Трамп нуждается в НАТО для реализации своих целей.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
По его мнению, поддержка стран Западной Европы важна для Трампа, особенно в экономическом отношении. Новый президент США будет стремиться к усилению НАТО и консолидации ее членов.
47-й президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
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Что касается поддержки Украины, то, как считает польский генерал, Трамп продолжит военную поддержку Украины, так как это важно для безопасности Европы и НАТО.
По мнению Скшипчака, президент России Владимир Путин понимает, что Трамп не откажется от поддержки Украины.
"Путин понимает, что Трамп не откажется от поддержки Украины, так как это имеет решающее значение для безопасности Европы и НАТО. Трамп будет продолжать эту поддержку до тех пор, пока Путин не поймет, что продолжение конфликта слишком обременительно для России и его нужно прекратить", — считает военачальник.
По вопросу о влиянии победы Трампа на внутриполитическую жизнь Польши генерал отметил, что польским политикам, сочувствующим фашизации или советизации, не стоит рассчитывать на поддержку Трампа — он не поддерживает такие процессы ни в Польше, ни в ЕС.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАПОЛЬША
 
 
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