https://1prime.ru/20250123/kurs-854413739.html
Курс рубля к юаню на Мосбирже прервал рост предыдущих дней
Курс рубля к юаню на Мосбирже прервал рост предыдущих дней - 23.01.2025, ПРАЙМ
Курс рубля к юаню на Мосбирже прервал рост предыдущих дней
Курс рубля против юаня в четверг на Московской бирже слегка снизился к юаню после четырех торговых сессий роста, следует из данных торгов. | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T21:35+0300
2025-01-23T21:35+0300
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Курс рубля против юаня в четверг на Московской бирже слегка снизился к юаню после четырех торговых сессий роста, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 1 копейку, до 13,55 рубля. Объем торгов с расчетами "завтра" составил за сессию 58,5 миллиарда рублей. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 101,28 рубля. РУБЛЬ ПРИТОРМОЗИЛ В РОСТЕ Рубль в четверг стабилизировался против юаня на Мосбирже. После четырех торговых сессий падения, в течение которого курс юаня приближался к ключевому уровню 13,5 рубля, начались попытки скорректировать вверх валюту КНР. "Рубль перестал укрепляться, инвалюты частично отыгрались. Юань на Мосбирже поднялся ближе к отметке 13,6 рубля. Вероятно, основные продажи валюты компаний-экспортеров в рамках подготовки к налоговому периоду уже состоялись", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 21.28 мск снижалась на 0,9%, до 78,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,2%, до 108 пунктов. ПРОГНОЗЫ Инфляционные ожидания начинают учитываться в перспективах рубля, поддавливая на него, по мере того, как налоговый фактор января уже оказал всю возможную поддержку российской валюте, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Негативом для рубля выступает перспектива сокращения объемов поступающей в страну валюты из-за санкционного давления на нефтяной экспорт из РФ, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Жесткая ДКП, продажи валюты в рамках бюджетного правила и меры валютного контроля – на стороне рубля. Краткосрочно ждем юань на уровне 13,5-13,8 рубля, доллар – в коридоре 98-101 рубля", - добавляет он.
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биржевые торги, мосбиржа, юань
Китайский юань, биржевые торги, Мосбиржа, юань
Курс рубля к юаню на Мосбирже прервал рост предыдущих дней
Рубль слегка снизился против юаня на Мосбирже, прервав рост предыдущих дней
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Курс рубля против юаня в четверг на Московской бирже слегка снизился к юаню после четырех торговых сессий роста, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 1 копейку, до 13,55 рубля. Объем торгов с расчетами "завтра" составил за сессию 58,5 миллиарда рублей.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 101,28 рубля.
РУБЛЬ ПРИТОРМОЗИЛ В РОСТЕ
Рубль в четверг стабилизировался против юаня на Мосбирже. После четырех торговых сессий падения, в течение которого курс юаня приближался к ключевому уровню 13,5 рубля, начались попытки скорректировать вверх валюту КНР.
"Рубль перестал укрепляться, инвалюты частично отыгрались. Юань на Мосбирже поднялся ближе к отметке 13,6 рубля. Вероятно, основные продажи валюты компаний-экспортеров в рамках подготовки к налоговому периоду уже состоялись", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти к 21.28 мск снижалась на 0,9%, до 78,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,2%, до 108 пунктов.
Инфляционные ожидания начинают учитываться в перспективах рубля, поддавливая на него, по мере того, как налоговый фактор января уже оказал всю возможную поддержку российской валюте, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".
Негативом для рубля выступает перспектива сокращения объемов поступающей в страну валюты из-за санкционного давления на нефтяной экспорт из РФ, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"Жесткая ДКП, продажи валюты в рамках бюджетного правила и меры валютного контроля – на стороне рубля. Краткосрочно ждем юань на уровне 13,5-13,8 рубля, доллар – в коридоре 98-101 рубля", - добавляет он.
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 24 января