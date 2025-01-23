https://1prime.ru/20250123/mototsikly-854382155.html
Россиянам предлагают еще один вид транспорта с пробегом
Россиянам предлагают еще один вид транспорта с пробегом - 23.01.2025, ПРАЙМ
Россиянам предлагают еще один вид транспорта с пробегом
Эксперты Авито Авто проанализировали данные за 2024 год по предложению и ценам на мотоциклы, а также интерес к ним со стороны пользователей платформы... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T00:00+0300
2025-01-23T00:00+0300
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эксклюзив
мотоциклы
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные за 2024 год по предложению и ценам на мотоциклы, а также интерес к ним со стороны пользователей платформы. Статистика показала, что самым востребованным мотоциклом с пробегом стал ИЖ Планета-5.По данным Авито Авто, в 2024 году предложение на мотоциклы росло более высокими темпами, чем интерес к этому виду транспорта. Количество объявлений о продаже мотоциклов с пробегом год к году выросло на 30,4%, а интерес к ним – на 12,8%. Средняя цена байка с пробегом в 2024 году составила 183 000 рублей.В сегменте мотоциклов с пробегом по популярности среди пользователей платформы Авито Авто лидируют ИЖ, KAYO, Honda, Motoland и Yamaha – вместе они привлекли чуть более трети от интереса (35,5%). Среди моделей по востребованности лидирует дорожный мотоцикл среднего класса ИЖ Планета-5, чья доля в интересе составила 3%. Наиболее динамично год к году рос спрос на питбайк KAYO Basic TT125 – в 3,6 раза.Что касается доли в предложении, то среди мотоциклов с пробегом лидером стал ИЖ Юпитер-5, чья доля составила 1,8%."Мы видим, что китайские производители, ранее лидировавшие только в категории новых мотоциклов, теперь активно наращивают присутствие и в сегменте техники с пробегом. Показательный пример – бренд KAYO, чье предложение в этом сегменте выросло на 54,2%, что позволило ему обойти такие традиционно сильные марки, как Honda и Yamaha. Учитывая растущее разнообразие предложений и увеличение спроса на мототехнику, особенно в преддверии мотосезона, мы стремимся сделать процесс покупки максимально удобным для пользователей. Именно поэтому на платформе доступен сервис онлайн-кредитования мототехники, который позволяет отправить заявку на кредит на покупку мотоциклов прямо в мобильном приложении, без посещения банка", – прокомментировал Илья Зарембо, руководитель категории "Мототехника" на Авито Авто.[1] Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже — цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.
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эксклюзив, мотоциклы
Россиянам предлагают еще один вид транспорта с пробегом
"Авито Авто": предложение мотоциклов с пробегом выросло более чем на 30% за год
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные за 2024 год по предложению и ценам на мотоциклы, а также интерес к ним со стороны пользователей платформы. Статистика показала, что самым востребованным мотоциклом с пробегом стал ИЖ Планета-5.
По данным Авито Авто, в 2024 году предложение на мотоциклы росло более высокими темпами, чем интерес к этому виду транспорта. Количество объявлений о продаже мотоциклов с пробегом год к году выросло на 30,4%, а интерес к ним – на 12,8%. Средняя цена байка с пробегом в 2024 году составила 183 000 рублей.
В сегменте мотоциклов с пробегом по популярности среди пользователей платформы Авито Авто лидируют ИЖ, KAYO, Honda, Motoland и Yamaha – вместе они привлекли чуть более трети от интереса (35,5%). Среди моделей по востребованности лидирует дорожный мотоцикл среднего класса ИЖ Планета-5, чья доля в интересе составила 3%. Наиболее динамично год к году рос спрос на питбайк KAYO Basic TT125 – в 3,6 раза.
Что касается доли в предложении, то среди мотоциклов с пробегом лидером стал ИЖ Юпитер-5, чья доля составила 1,8%.
"Мы видим, что китайские производители, ранее лидировавшие только в категории новых мотоциклов, теперь активно наращивают присутствие и в сегменте техники с пробегом. Показательный пример – бренд KAYO, чье предложение в этом сегменте выросло на 54,2%, что позволило ему обойти такие традиционно сильные марки, как Honda и Yamaha. Учитывая растущее разнообразие предложений и увеличение спроса на мототехнику, особенно в преддверии мотосезона, мы стремимся сделать процесс покупки максимально удобным для пользователей. Именно поэтому на платформе доступен сервис онлайн-кредитования мототехники, который позволяет отправить заявку на кредит на покупку мотоциклов прямо в мобильном приложении, без посещения банка", – прокомментировал Илья Зарембо, руководитель категории "Мототехника" на Авито Авто.
[1] Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже — цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.
Топ-10 мотоциклов с пробегом по интересу пользователей платформы Авито Авто
Марка
Модель
Доля в интересе
Средняя цена1, руб.
ИЖ
Планета-5
3%
40 000
ИЖ
Юпитер-5
2,9%
40 000
Урал
ИМЗ-8.103-10
1,2%
80 000
IRBIS
TTR 125
1%
50 000
Orion
50
0,9%
24 000
KAYO
K1 250 MX
0,8%
136 000
KAYO
Basic TT125
0,8%
80 000
ММВЗ
Минск
0,8%
35 000
Урал
M-67
0,7%
50 000
Minsk
125
0,7%
30 000
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