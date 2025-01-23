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Америка задумала вытеснить Россию с одного из стратегических рынков - 23.01.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250123/neft-854375572.html
Америка задумала вытеснить Россию с одного из стратегических рынков
Америка задумала вытеснить Россию с одного из стратегических рынков - 23.01.2025, ПРАЙМ
Америка задумала вытеснить Россию с одного из стратегических рынков
Вероятно, Индия увеличит закупки нефти и газа из США после того, как президент США Дональд Трамп объявил о намерении максимально увеличить добычу энергоресурсов | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T08:00+0300
2025-01-23T08:00+0300
энергетика
мнения аналитиков
нефть
индия
китай
сша
дональд трамп
нпз
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Вероятно, Индия увеличит закупки нефти и газа из США после того, как президент США Дональд Трамп объявил о намерении максимально увеличить добычу энергоресурсов в своей стране. Об этом заявил министр нефти страны Хардип Сингх Пури.Индия входит в пул импортеров нефти - она покупает более 80% сырья для своих НПЗ, в том числе, у России. Всего импорт нефти Индией составляет примерно 4,8 миллиона баррелей в сутки, из которых примерно 1,8 млн баррелей обеспечивали российские поставки.Нефтепереработка страны пострадала от резкого подорожания после введения США новых санкций против российского энергосектора. Как известно, для покупателя важна цена покупки. Российская нефть продается с дисконтом, к тому же транспортное плечо меньше, чем у американской нефти. В ситуации с индийскими покупателями аспект цены очень важен. &nbsp; Однако Индии в случае замещения потребуется схожая по составу и качеству нефть, если рассматривается вопрос о замене российского сырья под переработку. Купить нефть нужного качества можно в США, Канада, на Ближнем Востоке, у других производителей. На рынке много предложения, и Индия найдет, как и чем расплатиться. Однако столько такая нефть будет стоить в конечном счете - большой вопрос. &nbsp; В свете текущей внешней политики США будут искать способы вынудить Индию приобретать сырье американского происхождения. Эта история только начинается, и рынок должен быть готов к высокой волатильности. &nbsp; Для России Индия как покупатель стратегически важна. &nbsp;Во-первых, из-за потенциала роста спроса. Индия не так быстро, как Китай, внедряет электромобили, но растет темпами быстрее чем экономика Китая, а потому очень нуждается в традиционном сырье. Во-вторых, Индия вместе с КНР является крупнейшим покупателем российской нефти, и нам стратегически важно иметь более одного крупного покупателя для оптимизации цены и цепочки поставок. Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
https://1prime.ru/20250121/indiya-854349163.html
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Дмитрий Скрябин
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Дмитрий Скрябин
https://cdnn.1prime.ru/img/84276/87/842768779_108:0:463:355_100x100_80_0_0_b06dd64cf21399803263f502e0dbe9b4.jpg
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, нефть, индия, китай, сша, дональд трамп, нпз
Энергетика, Мнения аналитиков, Нефть, ИНДИЯ, КИТАЙ, США, Дональд Трамп, НПЗ
08:00 23.01.2025
 
Америка задумала вытеснить Россию с одного из стратегических рынков

Аналитик Скрябин: США пытаются вытеснить Россию с индийского рынка нефти

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Дмитрий Скрябин, УК Альфа-Капитал
Дмитрий Скрябин
Портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Вероятно, Индия увеличит закупки нефти и газа из США после того, как президент США Дональд Трамп объявил о намерении максимально увеличить добычу энергоресурсов в своей стране. Об этом заявил министр нефти страны Хардип Сингх Пури.
Индия входит в пул импортеров нефти - она покупает более 80% сырья для своих НПЗ, в том числе, у России. Всего импорт нефти Индией составляет примерно 4,8 миллиона баррелей в сутки, из которых примерно 1,8 млн баррелей обеспечивали российские поставки.
Нефтепереработка страны пострадала от резкого подорожания после введения США новых санкций против российского энергосектора. Как известно, для покупателя важна цена покупки. Российская нефть продается с дисконтом, к тому же транспортное плечо меньше, чем у американской нефти. В ситуации с индийскими покупателями аспект цены очень важен.  
Однако Индии в случае замещения потребуется схожая по составу и качеству нефть, если рассматривается вопрос о замене российского сырья под переработку. Купить нефть нужного качества можно в США, Канада, на Ближнем Востоке, у других производителей. На рынке много предложения, и Индия найдет, как и чем расплатиться. Однако столько такая нефть будет стоить в конечном счете - большой вопрос.  
В свете текущей внешней политики США будут искать способы вынудить Индию приобретать сырье американского происхождения. Эта история только начинается, и рынок должен быть готов к высокой волатильности.  
Для России Индия как покупатель стратегически важна.  Во-первых, из-за потенциала роста спроса. Индия не так быстро, как Китай, внедряет электромобили, но растет темпами быстрее чем экономика Китая, а потому очень нуждается в традиционном сырье. Во-вторых, Индия вместе с КНР является крупнейшим покупателем российской нефти, и нам стратегически важно иметь более одного крупного покупателя для оптимизации цены и цепочки поставок.
Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
Индия может поспособствовать депортации своих граждан из США
21 января, 14:38

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