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Крест на "Дружбе". В Европе придумали, как наказать Россию за нефть

Крест на "Дружбе". В Европе придумали, как наказать Россию за нефть - 23.01.2025, ПРАЙМ

Крест на "Дружбе". В Европе придумали, как наказать Россию за нефть

Чехия планирует увеличить поставки нефти в обход России, заменив поставки по трубопроводу "Дружба" на Трансальпийский нефтепровод TAL. По данным Reuters, после... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T04:04+0300

2025-01-23T04:04+0300

2025-01-23T04:04+0300

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МОСКВА, 23 янв – ПРАЙМ, Роман Серов. Чехия планирует увеличить поставки нефти в обход России, заменив поставки по трубопроводу "Дружба" на Трансальпийский нефтепровод TAL. По данным Reuters, после модернизации он сможет прокачивать для Чехии до 8 миллионов тонн нефти в год. Однако в конечном итоге страна может скорее проиграть, нежели выиграть.TAL проходит через Италию, Австрию и Германию, соединяя итальянский порт Триест с немецкими землями Бавария и Баден-Вюртемберг. С ним соединен трубопровод Ингольштадт - Карлупы - Литвинов, идущий в Чехию (через него же путем реверса южной ветки "Дружбы" можно снабжать Словакию).Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЧехия модернизировала его, чтобы обеспечить свои потребности 7-8 миллионов тонн нефти в год на случай перебоев поставок по "Дружбе". Такой прецедент был в конце прошлого года. На данный момент нефть по южной ветке к ним еще поступает (а также в Венгрию и Словакию), но стабильности никто не обещает.После ремонта TAL необходимые мощности могут быть обеспечены и помимо "Дружбы". Это не российская – или почти не российская нефть. Основные поставщики — Азербайджан и Казахстан. В последнее время на эти две страны в совокупности приходится более двух третей заполнения трубопровода. Еще 15% приходится на Иран и Ирак, около 5% - на Ливию, Нигерию и Египет. Есть там и американская нефть, а также российская – ведь Россия подает ее в нефтепроводы Казахстана и Азербайджана.Нефтепровод "Дружба" обеспечивал потребности Европы в течение 60 лет, однако в конце 2022 года поставки прекратились за исключением южной ветки, по которой нефть получали страны, не имеющие выхода к морю. Это была уступка Венгрии, которая заблокировала соглашение. Но и ее соседи с успехом пользуются дешевой российской нефтью, которая сейчас поставляется со скидкой к Brent.Сорт на сорт не приходитсяПропускная способность Трансальпийского нефтепровода - 43 миллиона тонн в год. Наращивать поставки в Чехию планируется со второго квартала. Таким образом, свои 7-8 миллионов тонн страна получит. "Но надо учитывать, что годовое потребление Германии превышает 90 миллионов тонн, Италии – 65 миллионов тонн, и только в Австрии менее 1 миллиона тонн. Как видно, из этих цифр мощности на всех не хватит", - рассуждает промышленный эксперт Леонид Хазанов.Разумеется, упомянутые страны получают нефть из TAL лишь частично. Но если Италия и Германия увеличат мощности своих НПЗ, или поставщики нефти переориентируются на азиатские рынки, то тут могут возникнуть проблемы, рассуждает профессор Кафедры отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса Финансового университета Иван Петров.Во-первых, поставки из России дешевле за счет логистики и санкционных скидок. Во-вторых, многие НПЗ (особенно в Восточной Европе) были настроены на российские сорта. Изменить эти настройки можно, но сложно и не всегда оправдано с финансовой точки зрения."Чехия в поисках возможности для отказа от российской нефти для НПЗ в Литвинове проводила еще в 2023 году эксперимент по использованию "не российской". Как выяснилось, по сортности без глубокой модернизации подошла в первую очередь нефть из Казахстана сорта KEBCO (соответствует россйской Urals) и бакинская из Азербаджана. Чехия проводила и другие тесты нефти - из Саудовской Аравии и Северного моря, но детали не раскрывает", - рассказал доцент факультета экономики РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Тимофеев.Конечно, современные НПЗ умеют подстраиваться под изменение параметров нефти, но лишь в определенных интервалах. При хранении нефти и подаче по трубопроводу могут формироваться соответствующие нефтяные смеси под заказ конкретного нефтепереработчика.Насколько подходит тот или иной сорт зависит от многих показателей, прежде всего, сернистости. Сернистость российского сорта Urals – достаточно высокая по мировым меркам. Более или менее похожи на нее североморские Forties и Johan Sverdrup. Относительно подходят иранские Iranian Light и Iranian Heavy, сорт Fateh из ОАЭ и кувейтский Kuwait. Подходящие сорта есть в странах Африки и даже в США.Но самое главное – такая замена в любом случае обойдется недешево. "Заменить наш Urals на нефть из Азербайджана, США или откуда-то еще европейские НПЗ, конечно, могут, только не факт, что поставки из них будут дешевле в силу особенностей логистики и к тому их агрегаты "заточены" на нашу нефть. Значит, придется покупать иные катализаторы, корректировать технологические режимы, а это и затратно, и требует времени", - рассуждает промышленный эксперт Леонид Хазанов.Можно поступить проще – закупать из соседних стран не нефть, которая в сыром виде почти нигде не применяется, а готовые нефтепродукты – моторные топлива, топлива для газотурбин, котельных установок, смазочные и специальные масла, парафины, битумы и т.п. Именно так действовала Германия – отказавшись от российской нефти, сворачивала деятельность своих предприятий и закупала нефтепродукты в Индии.Но такие закупки в любом случае будут по рыночной цене, которая весьма нестабильна и зависит от множества факторов. Нельзя исключать, что странам Европы в погоне за дешевым предложением придется расширять закупки бензина и дизельного топлива в Индии и Китае. А там немалая доля продукции, произведенной из той же российской нефти. Конечно, американский президент Дональд Трамп будет давить на них, чтобы приобретали побольше нефти из США, однако она не всем подойдет по качеству.Парадоксы нефтяной экономикиКак все это отразится на чешской экономике и бизнесе нефтедобывающих предприятий, догадаться несложно. "Ранее поставляемая российская нефть по нефтепроводу "Дружба" обеспечивала стабильность работы НПЗ, которая теперь будет нарушена, а если профессионализма работников не хватит, то возможна и приостановка завода", - считает Петров.Если раньше переработка российской нефти на НПЗ Чехии приносила стране значительный доход, то теперь о нем можно будет забыть. Это нанесет серьёзный удар по экономике страны. А потеря рабочих мест вызовет рост безработицы и социальную напряженность.Что касается российской нефти, то она находит своего покупателя – если не в Европе, то в Азии. По итогам прошлого года нефтегазовые доходы бюджета выросли до 11,13 триллионов рублей – это более чем на четверть выше результатов 2023 года. По прогнозу Тимофеева, в 2025 году они могут даже удвоиться. Это произойдет благодаря усилиям правительства по балансировке бюджета, в том числе, введению прогрессивной ставки подоходного налога и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газ. И, конечно, расширению рынков сбыта, в том числе, за счет Африки и Ближнего Востока. Там по достоинству ценят стоимость и качество российской продукции – ведь, переработав, ее можно продать компаниям в Старом Свете. Например, чешским.

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

нефть, чехия, европа, германия, нпз, дональд трамп