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Цены на нефть перешли к снижению после заявлений Трампа
Цены на нефть перешли к снижению после заявлений Трампа - 23.01.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть перешли к снижению после заявлений Трампа
Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к снижению на 1% после заявлений президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов. | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T20:00+0300
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к снижению на 1% после заявлений президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.47 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,91% - до 78,28 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,17%, до 754,56 доллара. До начала выступления Трампа стоимость обеих марок слабо колебалась. Выступая перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе, Трамп заявил, что намерен попросить ОПЕК снизить цены на нефть – по его мнению, это может способствовать завершению конфликта на Украине. После своего вступления в должность Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения в энергетике для ускорения добычи нефти и газа в США. По его словам, это станет основой для снижения цен на энергоресурсы.
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нефть, дональд трамп, сша
Энергетика, Нефть, Дональд Трамп, США
Цены на нефть перешли к снижению после заявлений Трампа
Цены на нефть перешли к снижению на 1% после заявлений Трампа
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к снижению на 1% после заявлений президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.47 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,91% - до 78,28 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,17%, до 754,56 доллара. До начала выступления Трампа стоимость обеих марок слабо колебалась.
Выступая перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе, Трамп заявил, что намерен попросить ОПЕК снизить цены на нефть – по его мнению, это может способствовать завершению конфликта на Украине.
После своего вступления в должность Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения в энергетике для ускорения добычи нефти и газа в США. По его словам, это станет основой для снижения цен на энергоресурсы.
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