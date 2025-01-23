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Трамп отменил охрану Помпео и других экс-чиновников, пишет СМИ - 23.01.2025, ПРАЙМ
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Трамп отменил охрану Помпео и других экс-чиновников, пишет СМИ
Трамп отменил охрану Помпео и других экс-чиновников, пишет СМИ - 23.01.2025, ПРАЙМ
Трамп отменил охрану Помпео и других экс-чиновников, пишет СМИ
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отозвал охрану для своего бывшего в его первой каденции государственного секретаря Майка Помпео и экс-советника... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T18:53+0300
2025-01-23T18:53+0300
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 23 янв — ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отозвал охрану для своего бывшего в его первой каденции государственного секретаря Майка Помпео и экс-советника Брайана Хука, несмотря на предупреждения администрации ушедшего президента Джо Байдена о продолжающихся угрозах со стороны Ирана, пишет издание New York Times со ссылкой на осведомленные источники. Как отмечается, Помпео и Хук сыграли ключевые роли в агрессивной политике против Ирана в первый президентский срок Трампа, в том числе что касается авиаудара в 2020 году, которым был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Как сообщили источники, охрану чиновников, которая предоставлялась государственным департаментом, сняли во вторник. В среду Трамп также постановил отменить охрану Джона Болтона - своего бывшего советника по национальной безопасности, который "также находится под угрозой". Ранее администрация Байдена сообщала команде Трампа о сохраняющихся угрозах, которые касаются Помпео, Хука и Болтона. Сам Болтон заявил, что его лично уведомили о том, что уровень угроз остается высоким. "На прошлой неделе мне позвонили представители двух различных правительственных агентств и сообщили, что угроза сохраняется", — сказал он в своем недавнем интервью. Пока неясно, почему новый глава Белого дома постановил отменить охрану для Помпео и Хука, которые продолжали поддерживать его. Пресс-секретарь Трампа, а также представители госдепа и самого Помпео отказались от комментариев.Согласно американским законам, право на постоянную охрану автоматически предоставляется только бывшим президентам и их супругам. Но разведывательное сообщество ранее оценивало риски для экс-чиновников администрации Трампа как значительные, что стало основанием для предоставления им защиты при каденции Байдена.
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дональд трамп, джо байден, майк помпео, сша, госдеп
Дональд Трамп, Джо Байден, Майк Помпео, США, Госдеп
18:53 23.01.2025
 
Трамп отменил охрану Помпео и других экс-чиновников, пишет СМИ

NYT: Трамп отменил охрану Помпео и других экс-чиновников вопреки рискам покушения

© ТАСС/POOL | Перейти в медиабанк!Госсекретарь США Майк Помпео
!Госсекретарь США Майк Помпео
© ТАСС/POOL
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ВАШИНГТОН, 23 янв — ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отозвал охрану для своего бывшего в его первой каденции государственного секретаря Майка Помпео и экс-советника Брайана Хука, несмотря на предупреждения администрации ушедшего президента Джо Байдена о продолжающихся угрозах со стороны Ирана, пишет издание New York Times со ссылкой на осведомленные источники.
Как отмечается, Помпео и Хук сыграли ключевые роли в агрессивной политике против Ирана в первый президентский срок Трампа, в том числе что касается авиаудара в 2020 году, которым был убит иранский генерал Касем Сулеймани.
Как сообщили источники, охрану чиновников, которая предоставлялась государственным департаментом, сняли во вторник. В среду Трамп также постановил отменить охрану Джона Болтона - своего бывшего советника по национальной безопасности, который "также находится под угрозой".
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Ранее администрация Байдена сообщала команде Трампа о сохраняющихся угрозах, которые касаются Помпео, Хука и Болтона. Сам Болтон заявил, что его лично уведомили о том, что уровень угроз остается высоким.
"На прошлой неделе мне позвонили представители двух различных правительственных агентств и сообщили, что угроза сохраняется", — сказал он в своем недавнем интервью.
Пока неясно, почему новый глава Белого дома постановил отменить охрану для Помпео и Хука, которые продолжали поддерживать его. Пресс-секретарь Трампа, а также представители госдепа и самого Помпео отказались от комментариев.
Согласно американским законам, право на постоянную охрану автоматически предоставляется только бывшим президентам и их супругам. Но разведывательное сообщество ранее оценивало риски для экс-чиновников администрации Трампа как значительные, что стало основанием для предоставления им защиты при каденции Байдена.
 
Дональд ТрампДжо БайденМайк ПомпеоСШАГосдеп
 
 
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