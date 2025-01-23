https://1prime.ru/20250123/pompeo-854409621.html

Трамп отменил охрану Помпео и других экс-чиновников, пишет СМИ

Трамп отменил охрану Помпео и других экс-чиновников, пишет СМИ - 23.01.2025, ПРАЙМ

Трамп отменил охрану Помпео и других экс-чиновников, пишет СМИ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отозвал охрану для своего бывшего в его первой каденции государственного секретаря Майка Помпео и экс-советника... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T18:53+0300

2025-01-23T18:53+0300

2025-01-23T18:53+0300

дональд трамп

джо байден

майк помпео

сша

госдеп

https://cdnn.1prime.ru/img/83066/93/830669397_0:0:2599:1461_1920x0_80_0_0_5a1093bc03b5067721d1ddeda92577c1.jpg

ВАШИНГТОН, 23 янв — ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отозвал охрану для своего бывшего в его первой каденции государственного секретаря Майка Помпео и экс-советника Брайана Хука, несмотря на предупреждения администрации ушедшего президента Джо Байдена о продолжающихся угрозах со стороны Ирана, пишет издание New York Times со ссылкой на осведомленные источники. Как отмечается, Помпео и Хук сыграли ключевые роли в агрессивной политике против Ирана в первый президентский срок Трампа, в том числе что касается авиаудара в 2020 году, которым был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Как сообщили источники, охрану чиновников, которая предоставлялась государственным департаментом, сняли во вторник. В среду Трамп также постановил отменить охрану Джона Болтона - своего бывшего советника по национальной безопасности, который "также находится под угрозой". Ранее администрация Байдена сообщала команде Трампа о сохраняющихся угрозах, которые касаются Помпео, Хука и Болтона. Сам Болтон заявил, что его лично уведомили о том, что уровень угроз остается высоким. "На прошлой неделе мне позвонили представители двух различных правительственных агентств и сообщили, что угроза сохраняется", — сказал он в своем недавнем интервью. Пока неясно, почему новый глава Белого дома постановил отменить охрану для Помпео и Хука, которые продолжали поддерживать его. Пресс-секретарь Трампа, а также представители госдепа и самого Помпео отказались от комментариев.Согласно американским законам, право на постоянную охрану автоматически предоставляется только бывшим президентам и их супругам. Но разведывательное сообщество ранее оценивало риски для экс-чиновников администрации Трампа как значительные, что стало основанием для предоставления им защиты при каденции Байдена.

https://1prime.ru/20240405/tramp-847124851.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дональд трамп, джо байден, майк помпео, сша, госдеп