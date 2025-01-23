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Россиянам рассказали о новых правилах регистрации автомобилей

Россиянам рассказали о новых правилах регистрации автомобилей - 23.01.2025, ПРАЙМ

Россиянам рассказали о новых правилах регистрации автомобилей

В нынешнем году владельцев автомобилей в России ждут серьезные изменения в правилах купли-продажи машин. О них рассказал изданию "Блокнот Волгодонск" автоюрист... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T14:32+0300

2025-01-23T14:32+0300

2025-01-23T14:32+0300

авто

россия

пдд

покупка автомобиля

договор

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. В нынешнем году владельцев автомобилей в России ждут серьезные изменения в правилах купли-продажи машин. О них рассказал изданию "Блокнот Волгодонск" автоюрист Виталий Глебко.По его словам, процедура продажи авто стала значительно проще по сравнению с прошлыми годами. Больше не требуется совместное посещение ГАИ продавцом и покупателем. Они могут просто оформить договор купли-продажи транспортного средства. После этого новый владелец машины обязан зарегистрировать ее в течение десяти дней.Глебко отметил, что важно сохранять копию указанного выше договора, так как ее отсутствие у продавца может привести к дополнительным сложностям в процедуре снятия авто с учета. Эксперт порекомендовал оформлять документ в трех экземплярах: для покупателя, продавца и для ГАИ.Автоюрист сообщил, что существенным улучшением также стала возможность снятия машины с учета через портал "Госуслуги" в течение десяти дней после продажи. При этом требуется загрузка фото договора или его скана. Процедура стала особенно удобной для тех, кто изначально проводил сделку купли-продажи авто через "Госуслуги".Глебко также предупредил о возможных рисках из-за несвоевременной регистрации машины новым владельцем. При ДТП или нарушении ПДД ответственность может лечь на прошлого владельца, если авто не перерегистрировали.

https://1prime.ru/20250122/kia-854372311.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, россия, пдд, покупка автомобиля, договор