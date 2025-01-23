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Hyundai Motor нарастила объем чистой прибыли в 2024 году

Hyundai Motor нарастила объем чистой прибыли в 2024 году - 23.01.2025, ПРАЙМ

Hyundai Motor нарастила объем чистой прибыли в 2024 году

Чистая прибыль южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai Motor, приходящаяся на акционеров, по итогам 2024 года выросла на 4,7%, до 12,527 триллиона | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T10:21+0300

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2025-01-23T10:21+0300

южная корея

бизнес

авто

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai Motor, приходящаяся на акционеров, по итогам 2024 года выросла на 4,7%, до 12,527 триллиона вон (около 8,7 миллиарда долларов), следует из отчетности компании. Выручка по итогам года составила 175,231 триллиона вон (121,9 миллиарда долларов), что на 7,7% больше прошлогоднего показателя. Операционная прибыль снизилась на 5,9% - до 14,24 триллиона вон (9,9 миллиарда долларов). По итогам четвертого квартала чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, выросла на 2,5% в годовом выражении - до 2,28 триллиона вон (1,66 миллиарда долларов). Выручка увеличилась на 11,9%, составив 46,624 триллиона вон (32,4 миллиарда долларов). Операционная прибыль снизилась на 17,2% - до 2,822 триллиона вон (2 миллиарда долларов). Компания сообщила, что в 2024 году продала 4,142 миллиона автомобилей, что на 1,8% меньше, чем в 2023 году. На 2025 год компания прогнозирует продажи в 4,174 миллиона единиц, говорится в отчетности. Hyundai Motor Company была создана в 1967 году, с 1999 года входит в состав группы Hyundai Kia Automotive Group. Штаб-квартира расположена в Сеуле. Компания является крупнейшим автопроизводителем в Южной Корее и четвертым в мире; выпускает легковые автомобили, грузовики и автобусы.

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южная корея

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южная корея, бизнес, авто