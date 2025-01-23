https://1prime.ru/20250123/rubl-854406873.html

Курс рубля к юаню на Мосбирже притормаживает после четырех сессий роста

Курс рубля к юаню на Мосбирже притормаживает после четырех сессий роста - 23.01.2025, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню на Мосбирже притормаживает после четырех сессий роста

Курс рубля к юаню в четверг на Московской бирже стабилизируется с тенденцией к снижению, при этом до того четыре торговых сессий роста приблизили курс валюты... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T17:46+0300

2025-01-23T17:46+0300

2025-01-23T17:46+0300

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля к юаню в четверг на Московской бирже стабилизируется с тенденцией к снижению, при этом до того четыре торговых сессий роста приблизили курс валюты Китая к уровню 13,5 рубля, от которого наблюдаются попытки отскока курса юаня вверх, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.28 мск повышается на 2 копейки к прошлому закрытию, до 13,56 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,53-13,61 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 54,8 миллиарда рублей, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии. При этом юаневая ставка денежного рынка находится на уровне минус 0,36% годовых по индикатору RUSFARCNY на Московской бирже (минус 0,01% на предыдущих торгах). А для биржевого ориентира курса доллара можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 100,95 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,445 (7,288 на форексе0, то есть доллар на российском рынке торгуется с "премией" в 2,1%. На форексе доллар торгуется по 99,38 рубля. "Последние санкции США против российского нефтяного сектора пока мало влияют на валютный рынок. Уменьшение объема продажи иностранной валюты Банком России в январе по сравнению с декабрем пока также не привело к существенному ослаблению рубля. Рубль по-прежнему получает поддержку со стороны относительно высоких рублевых процентных ставок", - комментирует Наталья Ващелюк из УК "Первая". "Скорее всего, в ближайшие сессии юань останется в диапазоне 13,5–13,7 рубля", - оценивает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Но учитывая, что январский пик налоговых платежей экспортеров приходится на 27 и 28 января, а основная продажа иностранной валюты в этих целях проходит с расчетами назавтра (TOM), в ближайшие несколько сессий фактор налогового периода исчерпает себя, что может вернуть рубль к умеренной нисходящей динамике, добавляет он. Что же касается доллара, то в ближайшие недели его индикативный курс на внебиржевом рынке может опуститься до 95 рублей, а биржевой курс юаня – до 13 рублей, допускает Михаил Шульгин из компании "Росгосстрах жизнь". "Этому поможет сезонно низкий спрос российских импортеров на валюту в начале года (январь-февраль). Также скажутся крупные дивидендные выплаты ряда российских компаний, которые могут продавать валюту, формируя рублевую ликвидность под это. Есть надежды на смягчение внешнеполитической напряженности. Наконец, недавняя оценка Банка России денежной массы М2 отразила усиление тенденции девалютизации банковских депозитов в декабре 2024 года, что может продолжаться и в январе", - резюмирует он.

https://1prime.ru/20250123/kurs-854405213.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

биржевые торги, мосбиржа, юань