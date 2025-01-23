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Названы сроки начала продаж в России самого доступного кроссовера Soueast - 23.01.2025, ПРАЙМ
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Названы сроки начала продаж в России самого доступного кроссовера Soueast
Названы сроки начала продаж в России самого доступного кроссовера Soueast - 23.01.2025, ПРАЙМ
Названы сроки начала продаж в России самого доступного кроссовера Soueast
Китайский кроссовер Soueast S06 появится в продаже на российском рынке во второй половине текущего года, пишут "Известия". | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T16:56+0300
2025-01-23T16:56+0300
россия
авто
китайские авто
кроссоверы
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Китайский кроссовер Soueast S06 появится в продаже на российском рынке во второй половине текущего года, пишут "Известия".Отмечается, что Soueast S06 станет третьей по счету машиной в модельном ряде бренда в России. Марка вышла на российский рынок в сентябре 2024 года с флагманским кроссовером S09 (цена от 3,56 млн руб.) и городским паркетником S07 (цена от 3,1 млн руб.).В компании не раскрыли изданию подробностей о Soueast S06, но сообщили, что в течение ближайших пяти лет бренд будет изучать региональные особенности, предпочтения покупателей и расширять модельный ряд.
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россия, авто, китайские авто, кроссоверы
РОССИЯ, Авто, китайские авто, кроссоверы
16:56 23.01.2025
 
Названы сроки начала продаж в России самого доступного кроссовера Soueast

"Известия": продажи Soueast S06 в России начнутся во второй половине 2025 года

© Фото : Soueast Soueast S06
 Soueast S06 - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
© Фото : Soueast
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Китайский кроссовер Soueast S06 появится в продаже на российском рынке во второй половине текущего года, пишут "Известия".
Отмечается, что Soueast S06 станет третьей по счету машиной в модельном ряде бренда в России. Марка вышла на российский рынок в сентябре 2024 года с флагманским кроссовером S09 (цена от 3,56 млн руб.) и городским паркетником S07 (цена от 3,1 млн руб.).
В компании не раскрыли изданию подробностей о Soueast S06, но сообщили, что в течение ближайших пяти лет бренд будет изучать региональные особенности, предпочтения покупателей и расширять модельный ряд.
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