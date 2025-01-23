https://1prime.ru/20250123/soueast-854404957.html

Названы сроки начала продаж в России самого доступного кроссовера Soueast

Названы сроки начала продаж в России самого доступного кроссовера Soueast - 23.01.2025, ПРАЙМ

Названы сроки начала продаж в России самого доступного кроссовера Soueast

Китайский кроссовер Soueast S06 появится в продаже на российском рынке во второй половине текущего года, пишут "Известия". | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T16:56+0300

2025-01-23T16:56+0300

2025-01-23T16:56+0300

россия

авто

китайские авто

кроссоверы

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Китайский кроссовер Soueast S06 появится в продаже на российском рынке во второй половине текущего года, пишут "Известия".Отмечается, что Soueast S06 станет третьей по счету машиной в модельном ряде бренда в России. Марка вышла на российский рынок в сентябре 2024 года с флагманским кроссовером S09 (цена от 3,56 млн руб.) и городским паркетником S07 (цена от 3,1 млн руб.).В компании не раскрыли изданию подробностей о Soueast S06, но сообщили, что в течение ближайших пяти лет бренд будет изучать региональные особенности, предпочтения покупателей и расширять модельный ряд.

https://1prime.ru/20250122/shans-854375683.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, китайские авто, кроссоверы