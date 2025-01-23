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Это важнее мирового лидерства: США стоят на пороге смены эпох

Это важнее мирового лидерства: США стоят на пороге смены эпох - 23.01.2025, ПРАЙМ

Это важнее мирового лидерства: США стоят на пороге смены эпох

В американской политической культуре принято пристально наблюдать за первыми и последними ста днями работы действующего президента. Анализируются документы,... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T08:00+0300

2025-01-23T08:00+0300

2025-01-23T08:00+0300

мнения аналитиков

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вьетнам

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барак обама

джон кеннеди

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. В американской политической культуре принято пристально наблюдать за первыми и последними ста днями работы действующего президента. Анализируются документы, скорость их внесения в Конгресс и тп. Особенно тщательно разбираются промахи. Многие президенты совершали ошибки в течение этих первых ста дней после вступления в должность. Эти ошибки бывает трудно преодолеть и исправить.Так, Джон Кеннеди допустил катастрофическое вторжение в залив Свиней. Недавно скончавшийся Джимми Картер предложил отменить 19 водных проектов — шаг по экономии, который имел обратный эффект, оттолкнув демократов в Конгрессе. Таких примеров много. Интересно, что Байден был гораздо более активен, чем его непосредственные предшественники, в отмене прошлых действий. А число несимволических действий Байдена в начале его срока превысило 100-дневный показатель всех его предшественников, за исключением Рузвельта. Вообще, с указами президентов США ранее происходила довольно большая путаница. Тщательно регистрировать их стали только в 1936 году и до сих пор идёт работа по систематизации. Например, большинство указов до 1936 года - вообще без номеров. Поэтому у Дж. Вашингтона всего 8 оформленных указов за весь срок президентства, а у Дж. Монро -1. По общему числу указов Байден находится в середине списка президентов - 160, а Трамп имеет 220 указов. Некоторые президенты вступают в должность в момент явного кризиса. Это дает им точный ориентир. Для Рузвельта, Рейгана и Обамы это была экономика. Для Никсона – окружающая среда и Вьетнам. Байден сталкивался с пандемией COVID-19 и связанным с ней экономическим кризисом, а также изменением климата. У Дональда Трампа такого очевидного ориентира нет, но он формулирует эти реперные точки сам. В своей инаугурационной речи Трамп сказал о высылке нелегальных иммигрантов, возвращении Панамского канала, сокращении федеральных служащих, снижении стоимости продуктов питания и многом другом. После приведения к присяге Трамп быстро подписал указы и распоряжения, в том числе помилование участников беспорядков 6 января, запрет трансгендерам служить в армии, приказ о заморозке найма персонала на федеральном уровне и выход из международного климатического соглашения. Из примерно 34 главных предвыборных обещаний наиболее важными, на мой взгляд, являются четыре: снижение цен, депортация незаконных мигрантов, новая тарифная политика и реформирование федеральных структур. Все эти планы являются очень серьезными и, как любые серьезные шаги, имеют уязвимости. Например, экстренное снижение стоимости бензина ниже двух долларов за галлон несет риски для нефтегазовой промышленности США. Ведь для этого нужно так сильно увеличить добычу, что цены за баррель нефти резко снизятся. Но в таком случае нефтегазовым компаниям не удастся выйти на уровень безубыточности добычи нефти и произойдёт сокращение инвестиций в нефтегазовую промышленность. Что касается мигрантов, то президентские администрации депортировали иммигрантов на протяжении многих десятилетий с переменным успехом, при этом в свой первый срок Трамп депортировал меньше иммигрантов, чем президент Барак Обама. Новая тарифная политика, если она будет такой, о которой говорил Трамп-кандидат в президенты, обоюдоострое оружие. Как санкции, которые никогда не бывают бесплатными для того, кто их вводит. Огромные пошлины в размере не менее 10 процентов на весь импорт станут потрясением для многих стран мира, почти мучительным. Но одновременно произойдет удар по американским потребителям, причем по домохозяйствам с низкими доходами. Более того, в свой первый срок Трамп уже экспериментировал с тарифами, но сократить торговый дефицит не получилось. Базовый эффект выразился в снижении спроса на импортные товары, что привело к снижению спроса на доллар США. А когда продается меньше долларов, подавляется спрос на американский экспорт. Ключ в решении торгового дефицита лежит в сокращении инвестиций или увеличении нормы сбережений. Но это болезненно и противоречит целям американского бизнеса. Поэтому, скорее всего, дебаты внутри членов команды Трампа по вводу тарифов, их ставкам, еще продолжатся. В своей прощальной речи Байден коснулся темы современных Robber barons, то есть технологических гигантов. Восемь из них заработали более 600 миллиардов долларов в этом году, что составляет 43% от прироста в 1,5 триллиона долларов среди 500 самых богатых людей мира. Байден назвал эту ситуацию огромной проблемой, так как создается система несправедливого перераспределения богатства и индивидуальных правил для заработка, а это опасно. Вряд ли сейчас этот посыл услышат, но со временем вспомнят обязательно. Более того, Дональд Трамп первым из президентов США за более чем 100 лет сформулировал идею новых территорий для США.Подводя некоторый итог, нужно сказать, что как бы ни развивались дальше события, с Байденом, похоже, ушла целая эпоха, которая началась в США при Рузвельте. То есть эпоха американской стратегии мирового лидерства. Сейчас наступает новый виток в американской истории, в стиле доктрины Монро (приоритет только того, что происходит в США) и Уильяма Мак-Кинли с мощным мандатом Республиканской партии. Этот этап может занять довольно долгий период времени - следующий кандидат, вполне вероятно, Джей Ди Вэнс,. Он вряд ли сделает ошибку в своих отношениях с Трампом, и сможет получить номинацию в президенты. Конечно, времена изменились и замкнуться в своих границах США не смогут. Мир стал глобален и, доминируя в технологиях, таких как ИИ, блокчейн и других, невозможно "выйти" из международной повестки. США этого делать и не собираются. Но число лакун, в которых могут формироваться конфликтные зоны, может начать увеличиваться. И это станет проблемой для других стран. Поэтом недооценивать предвыборные обещания и планы Трампа ни в коем случае нельзя.Автор - Павел Севостьянов, действительный госсоветник РФ, к.п.н., доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова

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Павел Севостьянов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/19/850428112_0:155:797:952_100x100_80_0_0_2438b47f9de05ba27ec00ed0ad6b5e03.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Павел Севостьянов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/19/850428112_0:155:797:952_100x100_80_0_0_2438b47f9de05ba27ec00ed0ad6b5e03.jpg

мнения аналитиков, мировая экономика, сша, вьетнам, дональд трамп, барак обама, джон кеннеди