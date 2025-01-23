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В ДНР хотят восстановить крупную ТЭС под Артемовском - 23.01.2025, ПРАЙМ
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В ДНР хотят восстановить крупную ТЭС под Артемовском
В ДНР хотят восстановить крупную ТЭС под Артемовском - 23.01.2025, ПРАЙМ
В ДНР хотят восстановить крупную ТЭС под Артемовском
В ДНР планируют восстановить после боевых действий под освобожденным Артемовском крупную Мироновскую ТЭС и Углегорскую ТЭС, об этом журналистам рассказал... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T23:04+0300
2025-01-23T23:04+0300
энергетика
тэс
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ДЕБАЛЬЦЕВО (ДНР), 23 янв - ПРАЙМ. В ДНР планируют восстановить после боевых действий под освобожденным Артемовском крупную Мироновскую ТЭС и Углегорскую ТЭС, об этом журналистам рассказал сенатор от ДНР Александр Волошин. "Восстанавливать Мироновскую и Углегорскую ТЭС необходимо в любом случае, иначе нельзя. И мы, безусловно, будем это делать. Но на данный момент говорить о детализированных планах преждевременно", - сказал Волошин. Глава муниципального образования городского округа Дебальцево Сергей Желновач подчеркнул, что возобновление работы Мироновской ТЭС позволит не только воссоздать рабочие места, но и развить энергетическую отрасль в регионе. Кроме этого, в планах также и восстановление Углегорской ТЭС. "Обсуждали работу и восстановление наших городообразующих предприятий - Углегорская и Мироновская ТЭС. Эти объекты сейчас находятся в вынужденном простое, потому что повреждены боевыми действиями. Это даст и рабочие места для тех людей, которые сейчас находятся здесь. И в дальнейшем это положительно сыграет в энергетической отрасли и развитие нашего энергетического и промышленного потенциала", - отметил Желновач.
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тэс, днр
Энергетика, ТЭС, ДНР
23:04 23.01.2025
 
В ДНР хотят восстановить крупную ТЭС под Артемовском

В ДНР хотят восстановить после боевых действий крупную ТЭС под Артемовском

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУлицы Артемовска и масштабы боев за город
Улицы Артемовска и масштабы боев за город - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости
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ДЕБАЛЬЦЕВО (ДНР), 23 янв - ПРАЙМ. В ДНР планируют восстановить после боевых действий под освобожденным Артемовском крупную Мироновскую ТЭС и Углегорскую ТЭС, об этом журналистам рассказал сенатор от ДНР Александр Волошин.
"Восстанавливать Мироновскую и Углегорскую ТЭС необходимо в любом случае, иначе нельзя. И мы, безусловно, будем это делать. Но на данный момент говорить о детализированных планах преждевременно", - сказал Волошин.
Глава муниципального образования городского округа Дебальцево Сергей Желновач подчеркнул, что возобновление работы Мироновской ТЭС позволит не только воссоздать рабочие места, но и развить энергетическую отрасль в регионе. Кроме этого, в планах также и восстановление Углегорской ТЭС.
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"Обсуждали работу и восстановление наших городообразующих предприятий - Углегорская и Мироновская ТЭС. Эти объекты сейчас находятся в вынужденном простое, потому что повреждены боевыми действиями. Это даст и рабочие места для тех людей, которые сейчас находятся здесь. И в дальнейшем это положительно сыграет в энергетической отрасли и развитие нашего энергетического и промышленного потенциала", - отметил Желновач.
 
ЭнергетикаТЭСДНР
 
 
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