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На российском рынке появился новый топовый пикап Tesla
На российском рынке появился новый топовый пикап Tesla - 23.01.2025, ПРАЙМ
На российском рынке появился новый топовый пикап Tesla
В России в продаже появился новый футуристичный пикап Tesla Cybertruck 2025 в комплектации Cyberbeast, сообщил портал Carsweek.ru. | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T14:54+0300
2025-01-23T14:54+0300
2025-01-23T14:54+0300
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. В России в продаже появился новый футуристичный пикап Tesla Cybertruck 2025 в комплектации Cyberbeast, сообщил портал Carsweek.ru.Эксперты портала выяснили, что объявление о продаже такой машины за 34 650 000 рублей разместил на Авто.ру продавец из Белгорода. При этом в цене не учтен 20%-ный НДС. В США Tesla Cybertruck стоит дешевле — 122 тысячи долларов (примерно 12 млн рублей).Отмечается, что комплектация Cyberbeast оснащена тремя электродвигателями с суммарной отдачей до 845 лошадиных сил (13 960 Нм). Машина способна разогнаться до 100 км/ч всего за 2,7 секунды. Ее максимальная достигает более 200 км/ч.Модель имеет пуленепробиваемые стекла, ударопрочный кузов из материала для изготовления космических кораблей Starship, надежную стальную раму. Длина Cybertruck составляет 5,68 метра при колесной базе 3,63 метра. Размер колес — 20-дюймов. Передние кресла оснащены обогревом и вентиляцией. Также подогрев есть у заднего ряда сидений. Кроме того, в пикапе установлена акустическая система премиум-класса с 15 динамиками, беспроводная зарядка, фирменный автопилот.
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авто, tesla, спрос на легковые авто, продажи легковых автомобилей
Авто, Tesla, спрос на легковые авто, продажи легковых автомобилей
На российском рынке появился новый топовый пикап Tesla
Carsweek.ru: в РФ начались продажи пикапа Tesla Cybertruck за 34,7 млн рублей
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ.
В России в продаже появился новый футуристичный пикап Tesla Cybertruck 2025 в комплектации Cyberbeast, сообщил
портал Carsweek.ru.
Эксперты портала выяснили, что объявление о продаже такой машины за 34 650 000 рублей разместил на Авто.ру продавец из Белгорода. При этом в цене не учтен 20%-ный НДС. В США Tesla Cybertruck стоит дешевле — 122 тысячи долларов (примерно 12 млн рублей).
Отмечается, что комплектация Cyberbeast оснащена тремя электродвигателями с суммарной отдачей до 845 лошадиных сил (13 960 Нм). Машина способна разогнаться до 100 км/ч всего за 2,7 секунды. Ее максимальная достигает более 200 км/ч.
Модель имеет пуленепробиваемые стекла, ударопрочный кузов из материала для изготовления космических кораблей Starship, надежную стальную раму. Длина Cybertruck составляет 5,68 метра при колесной базе 3,63 метра. Размер колес — 20-дюймов. Передние кресла оснащены обогревом и вентиляцией. Также подогрев есть у заднего ряда сидений. Кроме того, в пикапе установлена акустическая система премиум-класса с 15 динамиками, беспроводная зарядка, фирменный автопилот.
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