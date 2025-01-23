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Трамп заявил о начале усилий по урегулированию украинского конфликта
Трамп заявил о начале усилий по урегулированию украинского конфликта - 23.01.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил о начале усилий по урегулированию украинского конфликта
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что уже начались усилия его команды по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T19:31+0300
2025-01-23T19:31+0300
2025-01-23T20:26+0300
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ВАШИНГТОН, 23 янв — ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что уже начались усилия его команды по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Такое заявление он сделал в ходе выступления перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе."Наши усилия по обеспечению мирного урегулирования между Россией и Украиной, надеемся, уже в процессе", — подчеркнул глава Белого дома.Президент США не раскрыл подробностей, но ранее Трамп давал понять, что завершение этого конфликта является одним из ключевых приоритетов его администрации.Кроме того, Трамп выразил желание вскоре встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта."Я действительно хотел бы вскоре встретиться с президентом Путиным, чтобы положить конец этой войне, и это не из экономических соображений или чего-то еще. Это с точки зрения миллионов жизней, потерянных впустую", — сказал Трамп.Говоря о позиции Украины, Трамп заявил, что Киев готов к переговорам и заключению соглашения по урегулированию конфликта."Украина готова заключить сделку. И чтобы вы понимали, это война, которая никогда не должна была начаться. Если бы я был президентом, она бы никогда не началась," – сказал президент.Он подчеркнул, что при его руководстве подобных конфликтов не возникало, отметив: "Во время моего первого срока не было даже разговоров о таком сценарии".Трамп также повторил, что считает конфликт ненужным и вновь выразил готовность способствовать его завершению.Кроме того, Трамп выразил надежду, что Китай сыграет значительную конструктивную роль в его прекращении."Мы всегда имели отличные отношения (с Китаем - ред.), и я рассчитываю на продуктивное сотрудничество. Надеюсь, Китай поможет нам остановить конфликт между Россией и Украиной. У них есть большое влияние на эту ситуацию, и мы будем работать с ними над ее разрешением," – заявил Трамп.Президент США отметил, что обсуждал эту тему в ходе недавнего телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином и выразил уверенность, что совместные усилия смогут привести к достижению мира.
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Спецоперация на Украине, США, РОССИЯ, УКРАИНА
Трамп заявил о начале усилий по урегулированию украинского конфликта
Трамп заявил о начале усилий по урегулированию конфликта между РФ и Украиной
ВАШИНГТОН, 23 янв — ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что уже начались усилия его команды по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.
Такое заявление он сделал в ходе выступления перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.
"Наши усилия по обеспечению мирного урегулирования между Россией и Украиной, надеемся, уже в процессе", — подчеркнул глава Белого дома.
Трамп попросит ОПЕК снизить цены для завершения конфликта на Украине
Президент США не раскрыл подробностей, но ранее Трамп давал понять, что завершение этого конфликта является одним из ключевых приоритетов его администрации.
Кроме того, Трамп выразил желание вскоре встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта.
"Я действительно хотел бы вскоре встретиться с президентом Путиным, чтобы положить конец этой войне, и это не из экономических соображений или чего-то еще. Это с точки зрения миллионов жизней, потерянных впустую", — сказал Трамп.
Говоря о позиции Украины, Трамп заявил, что Киев готов к переговорам и заключению соглашения по урегулированию конфликта.
"Украина готова заключить сделку. И чтобы вы понимали, это война, которая никогда не должна была начаться. Если бы я был президентом, она бы никогда не началась," – сказал президент.
Он подчеркнул, что при его руководстве подобных конфликтов не возникало, отметив: "Во время моего первого срока не было даже разговоров о таком сценарии".
Трамп также повторил, что считает конфликт ненужным и вновь выразил готовность способствовать его завершению.
Кроме того, Трамп выразил надежду, что Китай сыграет значительную конструктивную роль в его прекращении.
"Мы всегда имели отличные отношения (с Китаем - ред.), и я рассчитываю на продуктивное сотрудничество. Надеюсь, Китай поможет нам остановить конфликт между Россией и Украиной. У них есть большое влияние на эту ситуацию, и мы будем работать с ними над ее разрешением," – заявил Трамп.
Президент США отметил, что обсуждал эту тему в ходе недавнего телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином и выразил уверенность, что совместные усилия смогут привести к достижению мира.