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Трамп заявил о начале усилий по урегулированию украинского конфликта

Трамп заявил о начале усилий по урегулированию украинского конфликта - 23.01.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил о начале усилий по урегулированию украинского конфликта

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что уже начались усилия его команды по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T19:31+0300

2025-01-23T19:31+0300

2025-01-23T20:26+0300

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ВАШИНГТОН, 23 янв — ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что уже начались усилия его команды по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Такое заявление он сделал в ходе выступления перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе."Наши усилия по обеспечению мирного урегулирования между Россией и Украиной, надеемся, уже в процессе", — подчеркнул глава Белого дома.Президент США не раскрыл подробностей, но ранее Трамп давал понять, что завершение этого конфликта является одним из ключевых приоритетов его администрации.Кроме того, Трамп выразил желание вскоре встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта."Я действительно хотел бы вскоре встретиться с президентом Путиным, чтобы положить конец этой войне, и это не из экономических соображений или чего-то еще. Это с точки зрения миллионов жизней, потерянных впустую", — сказал Трамп.Говоря о позиции Украины, Трамп заявил, что Киев готов к переговорам и заключению соглашения по урегулированию конфликта."Украина готова заключить сделку. И чтобы вы понимали, это война, которая никогда не должна была начаться. Если бы я был президентом, она бы никогда не началась," – сказал президент.Он подчеркнул, что при его руководстве подобных конфликтов не возникало, отметив: "Во время моего первого срока не было даже разговоров о таком сценарии".Трамп также повторил, что считает конфликт ненужным и вновь выразил готовность способствовать его завершению.Кроме того, Трамп выразил надежду, что Китай сыграет значительную конструктивную роль в его прекращении."Мы всегда имели отличные отношения (с Китаем - ред.), и я рассчитываю на продуктивное сотрудничество. Надеюсь, Китай поможет нам остановить конфликт между Россией и Украиной. У них есть большое влияние на эту ситуацию, и мы будем работать с ними над ее разрешением," – заявил Трамп.Президент США отметил, что обсуждал эту тему в ходе недавнего телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином и выразил уверенность, что совместные усилия смогут привести к достижению мира.

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