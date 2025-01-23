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Трамп заявил о начале усилий по урегулированию украинского конфликта - 23.01.2025, ПРАЙМ
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Трамп заявил о начале усилий по урегулированию украинского конфликта
Трамп заявил о начале усилий по урегулированию украинского конфликта - 23.01.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил о начале усилий по урегулированию украинского конфликта
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что уже начались усилия его команды по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T19:31+0300
2025-01-23T20:26+0300
спецоперация на украине
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 23 янв — ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что уже начались усилия его команды по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Такое заявление он сделал в ходе выступления перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе."Наши усилия по обеспечению мирного урегулирования между Россией и Украиной, надеемся, уже в процессе", — подчеркнул глава Белого дома.Президент США не раскрыл подробностей, но ранее Трамп давал понять, что завершение этого конфликта является одним из ключевых приоритетов его администрации.Кроме того, Трамп выразил желание вскоре встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта."Я действительно хотел бы вскоре встретиться с президентом Путиным, чтобы положить конец этой войне, и это не из экономических соображений или чего-то еще. Это с точки зрения миллионов жизней, потерянных впустую", — сказал Трамп.Говоря о позиции Украины, Трамп заявил, что Киев готов к переговорам и заключению соглашения по урегулированию конфликта."Украина готова заключить сделку. И чтобы вы понимали, это война, которая никогда не должна была начаться. Если бы я был президентом, она бы никогда не началась," – сказал президент.Он подчеркнул, что при его руководстве подобных конфликтов не возникало, отметив: "Во время моего первого срока не было даже разговоров о таком сценарии".Трамп также повторил, что считает конфликт ненужным и вновь выразил готовность способствовать его завершению.Кроме того, Трамп выразил надежду, что Китай сыграет значительную конструктивную роль в его прекращении."Мы всегда имели отличные отношения (с Китаем - ред.), и я рассчитываю на продуктивное сотрудничество. Надеюсь, Китай поможет нам остановить конфликт между Россией и Украиной. У них есть большое влияние на эту ситуацию, и мы будем работать с ними над ее разрешением," – заявил Трамп.Президент США отметил, что обсуждал эту тему в ходе недавнего телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином и выразил уверенность, что совместные усилия смогут привести к достижению мира.
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сша, россия, украина
Спецоперация на Украине, США, РОССИЯ, УКРАИНА
19:31 23.01.2025 (обновлено: 20:26 23.01.2025)
 
Трамп заявил о начале усилий по урегулированию украинского конфликта

Трамп заявил о начале усилий по урегулированию конфликта между РФ и Украиной

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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ВАШИНГТОН, 23 янв — ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что уже начались усилия его команды по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.
Такое заявление он сделал в ходе выступления перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.
"Наши усилия по обеспечению мирного урегулирования между Россией и Украиной, надеемся, уже в процессе", — подчеркнул глава Белого дома.
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
Трамп попросит ОПЕК снизить цены для завершения конфликта на Украине
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Президент США не раскрыл подробностей, но ранее Трамп давал понять, что завершение этого конфликта является одним из ключевых приоритетов его администрации.
Кроме того, Трамп выразил желание вскоре встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта.
"Я действительно хотел бы вскоре встретиться с президентом Путиным, чтобы положить конец этой войне, и это не из экономических соображений или чего-то еще. Это с точки зрения миллионов жизней, потерянных впустую", — сказал Трамп.
Говоря о позиции Украины, Трамп заявил, что Киев готов к переговорам и заключению соглашения по урегулированию конфликта.
"Украина готова заключить сделку. И чтобы вы понимали, это война, которая никогда не должна была начаться. Если бы я был президентом, она бы никогда не началась," – сказал президент.
Он подчеркнул, что при его руководстве подобных конфликтов не возникало, отметив: "Во время моего первого срока не было даже разговоров о таком сценарии".
Трамп также повторил, что считает конфликт ненужным и вновь выразил готовность способствовать его завершению.
Кроме того, Трамп выразил надежду, что Китай сыграет значительную конструктивную роль в его прекращении.
"Мы всегда имели отличные отношения (с Китаем - ред.), и я рассчитываю на продуктивное сотрудничество. Надеюсь, Китай поможет нам остановить конфликт между Россией и Украиной. У них есть большое влияние на эту ситуацию, и мы будем работать с ними над ее разрешением," – заявил Трамп.
Президент США отметил, что обсуждал эту тему в ходе недавнего телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином и выразил уверенность, что совместные усилия смогут привести к достижению мира.
 
Спецоперация на УкраинеСШАРОССИЯУКРАИНА
 
 
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