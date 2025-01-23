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В России продают Hyundai Tucson 2025 года выпуска дешевле Monjaro - 23.01.2025, ПРАЙМ
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В России продают Hyundai Tucson 2025 года выпуска дешевле Monjaro
В России продают Hyundai Tucson 2025 года выпуска дешевле Monjaro - 23.01.2025, ПРАЙМ
В России продают Hyundai Tucson 2025 года выпуска дешевле Monjaro
На российском рынке появился Hyundai Tucson 2025 года выпуска, пишет "Российская газета". | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T14:11+0300
2025-01-23T14:11+0300
россия
авто
hyundai
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. На российском рынке появился Hyundai Tucson 2025 года выпуска, пишет "Российская газета". По данным издания, кроссовер продает дилер из Омска по цене 4 365 000 рублей. Машина прибыла из Казахстана, где была приобретена у официального дилера. При этом все пункты меню русифицированы и есть действующий ЭПТС.Hyundai Tucson 2025 года выпуска имеет бензиновый "атмосферник" объемом 2,0 литра мощностью 150 лошадиных сил. Он оборудован автоматической коробкой передач и системой полного привода. Машина обладает полным пакетом подогревов, в том числе лобового стекла и форсунок, а также дополнительный отопитель салона и утеплитель капота, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, мультимедиа с дисплеем 12,3 дюйма, бесключевой доступ, камеру заднего вида, кожаный салон, 18-дюймовые колеса.
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россия, авто, hyundai
РОССИЯ, Авто, Hyundai
14:11 23.01.2025
 
В России продают Hyundai Tucson 2025 года выпуска дешевле Monjaro

В России начались продажи нового Hyundai Tucson за 4,36 млн рублей

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai в автосалоне в Москве
Логотип южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai в автосалоне в Москве - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. На российском рынке появился Hyundai Tucson 2025 года выпуска, пишет "Российская газета".
По данным издания, кроссовер продает дилер из Омска по цене 4 365 000 рублей. Машина прибыла из Казахстана, где была приобретена у официального дилера. При этом все пункты меню русифицированы и есть действующий ЭПТС.
Hyundai Tucson 2025 года выпуска имеет бензиновый "атмосферник" объемом 2,0 литра мощностью 150 лошадиных сил. Он оборудован автоматической коробкой передач и системой полного привода. Машина обладает полным пакетом подогревов, в том числе лобового стекла и форсунок, а также дополнительный отопитель салона и утеплитель капота, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, мультимедиа с дисплеем 12,3 дюйма, бесключевой доступ, камеру заднего вида, кожаный салон, 18-дюймовые колеса.
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