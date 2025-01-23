https://1prime.ru/20250123/tucson-854398490.html

В России продают Hyundai Tucson 2025 года выпуска дешевле Monjaro

В России продают Hyundai Tucson 2025 года выпуска дешевле Monjaro - 23.01.2025, ПРАЙМ

В России продают Hyundai Tucson 2025 года выпуска дешевле Monjaro

На российском рынке появился Hyundai Tucson 2025 года выпуска, пишет "Российская газета". | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T14:11+0300

2025-01-23T14:11+0300

2025-01-23T14:11+0300

россия

авто

hyundai

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. На российском рынке появился Hyundai Tucson 2025 года выпуска, пишет "Российская газета". По данным издания, кроссовер продает дилер из Омска по цене 4 365 000 рублей. Машина прибыла из Казахстана, где была приобретена у официального дилера. При этом все пункты меню русифицированы и есть действующий ЭПТС.Hyundai Tucson 2025 года выпуска имеет бензиновый "атмосферник" объемом 2,0 литра мощностью 150 лошадиных сил. Он оборудован автоматической коробкой передач и системой полного привода. Машина обладает полным пакетом подогревов, в том числе лобового стекла и форсунок, а также дополнительный отопитель салона и утеплитель капота, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, мультимедиа с дисплеем 12,3 дюйма, бесключевой доступ, камеру заднего вида, кожаный салон, 18-дюймовые колеса.

https://1prime.ru/20250122/avto-854370598.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, hyundai