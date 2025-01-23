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В Запорожье поразили объект энергетической инфраструктуры
В Запорожье поразили объект энергетической инфраструктуры - 23.01.2025, ПРАЙМ
В Запорожье поразили объект энергетической инфраструктуры
В подконтрольном ВСУ городе Запорожье был уничтожен объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной военной | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T10:24+0300
2025-01-23T10:24+0300
2025-01-23T10:24+0300
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. В подконтрольном ВСУ городе Запорожье был уничтожен объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. "(В Запорожье - ред.)... уничтожен один из энергетических объектов. Без электричества остались... объекты критической инфраструктуры - котельные, учреждения здравоохранения и соцзащиты", — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Федорова.Запорожская область, расположенная в нижнем течении реки Днепр, была включена в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года, который не был признан Киевом. В настоящее время более 70% территории области находится под контролем России, включая областной центр, Запорожье, в то время как украинские войска удерживают остальную часть.
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Спецоперация на Украине, ВС РФ, ВСУ, ЗАПОРОЖЬЕ
В Запорожье поразили объект энергетической инфраструктуры
Глава Запорожской ОВА Федоров заявил об уничтожении энергетического объекта
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. В подконтрольном ВСУ городе Запорожье был уничтожен объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
"(В Запорожье - ред.)... уничтожен один из энергетических объектов. Без электричества остались... объекты критической инфраструктуры - котельные, учреждения здравоохранения и соцзащиты", — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Федорова.
Запорожская область, расположенная в нижнем течении реки Днепр, была включена в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года, который не был признан Киевом. В настоящее время более 70% территории области находится под контролем России, включая областной центр, Запорожье, в то время как украинские войска удерживают остальную часть.
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