https://1prime.ru/20250123/zaporozhe-854392323.html

В Запорожье поразили объект энергетической инфраструктуры

В Запорожье поразили объект энергетической инфраструктуры - 23.01.2025, ПРАЙМ

В Запорожье поразили объект энергетической инфраструктуры

В подконтрольном ВСУ городе Запорожье был уничтожен объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной военной | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T10:24+0300

2025-01-23T10:24+0300

2025-01-23T10:24+0300

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. В подконтрольном ВСУ городе Запорожье был уничтожен объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. "(В Запорожье - ред.)... уничтожен один из энергетических объектов. Без электричества остались... объекты критической инфраструктуры - котельные, учреждения здравоохранения и соцзащиты", — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Федорова.Запорожская область, расположенная в нижнем течении реки Днепр, была включена в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года, который не был признан Киевом. В настоящее время более 70% территории области находится под контролем России, включая областной центр, Запорожье, в то время как украинские войска удерживают остальную часть.

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