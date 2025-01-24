https://1prime.ru/20250124/avto-854409775.html

Эксперты выяснили, какие коробки передач в машинах предпочитают россияне

Эксперты выяснили, какие коробки передач в машинах предпочитают россияне - 24.01.2025, ПРАЙМ

Эксперты выяснили, какие коробки передач в машинах предпочитают россияне

Эксперты "Авито Авто" проанализировали данные за 2024 год по интересу со стороны пользователей платформы к новым автомобилям с различными типами коробок... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T08:00+0300

2025-01-24T08:00+0300

2025-01-24T08:00+0300

россия

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МОСКВА, 23 янв – ПРАЙМ. Эксперты "Авито Авто" проанализировали данные за 2024 год по интересу со стороны пользователей платформы к новым автомобилям с различными типами коробок переключения передач. Оказалось, что машины на "механике" пока более востребованы, чем на других типах КПП.По данным "Авито Авто", пользователи платформы Авито Авто больше интереса проявляют к автомобилям с "механикой": их доля составила 32,19%. Наиболее востребованной машиной здесь является ВАЗ (LADA) Granta (29,63% от интереса в категории).На втором месте по популярности – машины с "автоматом", чья доля равна 27,42%. Лидер в этой категории – Geely Monjaro с 6,03% от всего интереса к автомобилям с АКПП. Третье место досталось РКПП: авто с такой коробкой получили 26,56% от интереса пользователей платформы. Среди моделей в этой категории по популярности лидирует Haval Jolion (9,76%). Доля вариатора заметно меньше – 13,84%, а лидирует в этой категории OMODA C5 с 14,95% от всего интереса к ВКПП."Наиболее динамично растет интерес к новым авто с РКПП – на 87,6% год к году, тогда как ближайший конкурент по темпам роста – вариатор – демонстрирует прирост в два раза меньше, на 42,3%. Это отражает общемировой тренд на автоматизацию управления автомобилем при сохранении высокой эффективности трансмиссии. Роботизированные коробки передач становятся всё более совершенными, предлагая водителям оптимальный баланс между комфортом управления и динамическими характеристиками. При этом важно понимать, что независимо от типа трансмиссии, одним из ключевых факторов успешной покупки автомобиля является надежность продавца. Именно поэтому мы рекомендуем обращать внимание на стикер "Надежный партнер" при выборе автомобиля на платформе – это возможность совершения безопасной сделки и профессионального подхода к процессу купли-продажи", – прокомментировал Артем Хомутинников, Руководитель продаж направления "Новые авто" в "Авито".

https://1prime.ru/20250123/avto-854403671.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, легковые автомобилии