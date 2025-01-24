https://1prime.ru/20250124/avto-854422331.html
В Россию прибыл бюджетный кроссовер Kia KX1
В Россию прибыл бюджетный кроссовер Kia KX1 - 24.01.2025, ПРАЙМ
В Россию прибыл бюджетный кроссовер Kia KX1
Российский дилер привез под заказ бюджетный корейский компактный SUV Kia KX1 по схеме параллельного импорта, говорится в материале издания Autonews.ru. | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T09:51+0300
2025-01-24T09:51+0300
2025-01-24T09:51+0300
россия
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Российский дилер привез под заказ бюджетный корейский компактный SUV Kia KX1 по схеме параллельного импорта, говорится в материале издания Autonews.ru.Отмечается, что автомобиль доступен по цене в 1 650 000 рублей. Он оснащен бензиновым двигателем объемом 1,4 литра и мощностью 100 л.с. Привод - передний, трансмиссия - "вариатор". По снимкам видно наличие системы бесключевого доступа, кондиционера, мультруля с кнопками управления, аналоговой приборной панели и экрана мультимедийной системы, а также электрических стеклоподъемников.Мультимедийная система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, а автомобиль оснащен четырьмя подушками безопасности. Дилер подтверждает наличие всех этих опций и утверждает, что цена соответствует стоимости нового автомобиля в Китае с транспортными расходами до Владивостока.Однако доставку в другие регионы России придется оплачивать отдельно. Kia KX1 базируется на модели Rio и представляет собой переработанную версию Kia Stonic, предназначенную для китайского рынка.
https://1prime.ru/20250124/risk-854421641.html
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россия, авто, kia
В Россию прибыл бюджетный кроссовер Kia KX1
Autonews.ru: дилер начал продавать в России бюджетный кроссовер Kia KX1
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ.
Российский дилер привез под заказ бюджетный корейский компактный SUV Kia KX1 по схеме параллельного импорта, говорится
в материале издания Autonews.ru.
Отмечается, что автомобиль доступен по цене в 1 650 000 рублей. Он оснащен бензиновым двигателем объемом 1,4 литра и мощностью 100 л.с. Привод - передний, трансмиссия - "вариатор". По снимкам видно наличие системы бесключевого доступа, кондиционера, мультруля с кнопками управления, аналоговой приборной панели и экрана мультимедийной системы, а также электрических стеклоподъемников.
Мультимедийная система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, а автомобиль оснащен четырьмя подушками безопасности. Дилер подтверждает наличие всех этих опций и утверждает, что цена соответствует стоимости нового автомобиля в Китае с транспортными расходами до Владивостока.
Однако доставку в другие регионы России придется оплачивать отдельно. Kia KX1 базируется на модели Rio и представляет собой переработанную версию Kia Stonic, предназначенную для китайского рынка.
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