https://1prime.ru/20250124/avto-854422331.html

В Россию прибыл бюджетный кроссовер Kia KX1

В Россию прибыл бюджетный кроссовер Kia KX1 - 24.01.2025, ПРАЙМ

В Россию прибыл бюджетный кроссовер Kia KX1

Российский дилер привез под заказ бюджетный корейский компактный SUV Kia KX1 по схеме параллельного импорта, говорится в материале издания Autonews.ru. | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T09:51+0300

2025-01-24T09:51+0300

2025-01-24T09:51+0300

россия

авто

kia

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Российский дилер привез под заказ бюджетный корейский компактный SUV Kia KX1 по схеме параллельного импорта, говорится в материале издания Autonews.ru.Отмечается, что автомобиль доступен по цене в 1 650 000 рублей. Он оснащен бензиновым двигателем объемом 1,4 литра и мощностью 100 л.с. Привод - передний, трансмиссия - "вариатор". По снимкам видно наличие системы бесключевого доступа, кондиционера, мультруля с кнопками управления, аналоговой приборной панели и экрана мультимедийной системы, а также электрических стеклоподъемников.Мультимедийная система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, а автомобиль оснащен четырьмя подушками безопасности. Дилер подтверждает наличие всех этих опций и утверждает, что цена соответствует стоимости нового автомобиля в Китае с транспортными расходами до Владивостока.Однако доставку в другие регионы России придется оплачивать отдельно. Kia KX1 базируется на модели Rio и представляет собой переработанную версию Kia Stonic, предназначенную для китайского рынка.

https://1prime.ru/20250124/risk-854421641.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, kia