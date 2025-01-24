https://1prime.ru/20250124/avto-854426233.html

Названы японские автомобили, которые в России стоят дешевле китайских

Названы японские автомобили, которые в России стоят дешевле китайских - 24.01.2025, ПРАЙМ

Названы японские автомобили, которые в России стоят дешевле китайских

На российском рынке продолжают продаваться японские автомобили благодаря параллельному импорту, например, Suzuki Swift, Mazda3, Honda Vezel, пишет ОСН. | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T11:12+0300

2025-01-24T11:12+0300

2025-01-24T11:12+0300

экономика

авто

параллельный импорт

японские автомобили

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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. На российском рынке продолжают продаваться японские автомобили благодаря параллельному импорту, например, Suzuki Swift, Mazda3, Honda Vezel, пишет ОСН.Suzuki Swift представляет собой компактный хетчбэк с бензиновым двигателем мощностью 82 лошадиные силы и вариатором, цена составляет от 2,05 миллиона рублей.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramMazda3 доступна в кузовах седан и хетчбэк, мощность двигателя 117 лошадиных сил, цена от 2,4 миллиона рублей.Honda Vezel (HR-V) — это кроссовер с атмосферным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 118 или 124 лошадиные силы, цена от 2,3 до 3,4 миллиона рублей.В комплектацию входят отделка салона кожей, мультимедийная система и электронные ассистенты.Эксперты предупреждают, что в случае перепродажи автомобиля, ввезенного по схеме параллельного импорта, могут возникнуть сложности с доплатой. Обычно это происходит в течение года после ввоза.

https://1prime.ru/20250124/risk-854421641.html

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авто, параллельный импорт, японские автомобили