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Банк Японии повысил учетную ставку до 0,5%
Банк Японии повысил учетную ставку до 0,5% - 24.01.2025, ПРАЙМ
Банк Японии повысил учетную ставку до 0,5%
Банк Японии (центробанк страны) по итогам январского заседания повысил учетную ставку до уровня 0,5% с 0,25%, следует из заявления регулятора. | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T07:42+0300
2025-01-24T07:42+0300
2025-01-24T07:42+0300
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Банк Японии (центробанк страны) по итогам январского заседания повысил учетную ставку до уровня 0,5% с 0,25%, следует из заявления регулятора.
Решение регулятора совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
Данное решение было принято советом управляющих регулятора большинством - восемь голосов против одного, следует из релиза ЦБ Японии.
"Экономика Японии умеренно восстанавливается, хотя наблюдается некоторое ослабление в некоторых ее аспектах. Что касается цен, то базовая инфляция постепенно растет, приближаясь к целевому показателю ценовой стабильности в 2 процента", - сообщается в релизе.
В феврале 2007 года японский ЦБ повысил учетную ставку до 0,5%, а затем, начиная с октября 2008 года, стал понижать ее. При этом в январе 2016 года регулятор ввел отрицательную учетную ставку - на уровне минус 0,1%. В прошлом году Банк Японии повышал ставку дважды: в марте - до 0-0,1%, в июле - до 0,25%.
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финансы, банки, япония, москва, цб японии
Экономика, Финансы, Банки, ЯПОНИЯ, МОСКВА, ЦБ Японии
Банк Японии повысил учетную ставку до 0,5%
Банк Японии повысил учетную ставку до 0,5% с 0,25%
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Банк Японии (центробанк страны) по итогам январского заседания повысил учетную ставку до уровня 0,5% с 0,25%, следует из заявления регулятора.
Решение регулятора совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
Данное решение было принято советом управляющих регулятора большинством - восемь голосов против одного, следует из релиза ЦБ Японии.
"Экономика Японии умеренно восстанавливается, хотя наблюдается некоторое ослабление в некоторых ее аспектах. Что касается цен, то базовая инфляция постепенно растет, приближаясь к целевому показателю ценовой стабильности в 2 процента", - сообщается в релизе.
В феврале 2007 года японский ЦБ повысил учетную ставку до 0,5%, а затем, начиная с октября 2008 года, стал понижать ее. При этом в январе 2016 года регулятор ввел отрицательную учетную ставку - на уровне минус 0,1%. В прошлом году Банк Японии повышал ставку дважды: в марте - до 0-0,1%, в июле - до 0,25%.