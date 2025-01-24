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Банк Японии повысил учетную ставку до 0,5%

Банк Японии повысил учетную ставку до 0,5% - 24.01.2025, ПРАЙМ

Банк Японии повысил учетную ставку до 0,5%

Банк Японии (центробанк страны) по итогам январского заседания повысил учетную ставку до уровня 0,5% с 0,25%, следует из заявления регулятора. | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T07:42+0300

2025-01-24T07:42+0300

2025-01-24T07:42+0300

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Банк Японии (центробанк страны) по итогам январского заседания повысил учетную ставку до уровня 0,5% с 0,25%, следует из заявления регулятора. Решение регулятора совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. Данное решение было принято советом управляющих регулятора большинством - восемь голосов против одного, следует из релиза ЦБ Японии. "Экономика Японии умеренно восстанавливается, хотя наблюдается некоторое ослабление в некоторых ее аспектах. Что касается цен, то базовая инфляция постепенно растет, приближаясь к целевому показателю ценовой стабильности в 2 процента", - сообщается в релизе. В феврале 2007 года японский ЦБ повысил учетную ставку до 0,5%, а затем, начиная с октября 2008 года, стал понижать ее. При этом в январе 2016 года регулятор ввел отрицательную учетную ставку - на уровне минус 0,1%. В прошлом году Банк Японии повышал ставку дважды: в марте - до 0-0,1%, в июле - до 0,25%.

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