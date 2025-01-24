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"Все развернули". Что случилось с доходами бюджета России

"Все развернули". Что случилось с доходами бюджета России - 24.01.2025, ПРАЙМ

"Все развернули". Что случилось с доходами бюджета России

Общие результаты 2024 года очередной раз доказали важность гибкой настройки национальной экономики. Политика корректирующих реформ оказала серьезную поддержку... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T04:04+0300

2025-01-24T04:04+0300

2025-01-24T04:04+0300

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ, Олег Обухов. Общие результаты 2024 года очередной раз доказали важность гибкой настройки национальной экономики. Политика корректирующих реформ оказала серьезную поддержку устойчивому росту ВВП. Они не только развернули экономику, но и заложили прочный фундамент для развития народного хозяйства.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеТоржество адаптацииСырьевые доходы бюджета растут даже при расставленных Западом капканах, но к этому уже привыкли. А вот к тому, что госказну пополняют доходы от несырьевых отраслей национальной экономики, мы только начинаем привыкать. И надо же такому случиться, что, будучи под беспрецедентным санкционным давлением, Россия показывает внушающие оптимизм результаты. Как отмечено в материалах Минфина, опубликованных на сайте ведомства, и нефтегазовые, и ненефтегазовые доходы федерального бюджета в 2024 году выросли более чем на четверть – на 26,2 процента и на 26 процентов соответственно. В денежном выражении это десятки триллионов рублей, как сырьевых, так и несырьевых.Если касаться конкретики, то рост нефтегазовых доходов произошел, в частности, из-за подорожания черного золота в долларовом эквиваленте, уточняет профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ, доцент экономических наук Надежда Капустина."Удорожание – примерно на 15 процентов с июля 2023 по июль 2024 года. Другая причина – это рост курса американской валюты: с 88,9 рубля в январе до 102,5 рубля в декабре 2024 года, что составило те же 15 процентов. Ненефтегазовые доходы выросли также по причине роста цен, роста доходов населения и, что немало важно, за счёт развития различных секторов экономики", – поясняет экономист.Развитию практически всех отраслей страны способствовали очередные меры поддержки малого и среднего бизнеса. Это в свою очередь способствовало росту предпринимательской активности, что послужило дополнительным фактором увеличения налоговых поступлений в госбюджет.Несломленная мощьНесмотря на санкционные удары, от которых помимо энергетического сектора пострадали также российский химпром, металлургия и индустрия по производству драгметаллов, российская экономика вновь продемонстрировала устойчивость. В частности – благодаря тому, что достойно проявили себя другие отрасли, напоминает главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.По его словам, властям удается не только сохранить, но и нарастить ненефтегазовые доходы за счет продукции, которая не попала под санкции, которую можно свободно продавать. В частности, в 2024 экспорт минеральных удобрений вырос на 18 процентов и вернулся к уровню 2021 года. "Одной из перспективных отраслей в экспортном отношении стала пищевая продукция: зерно, масличные культуры, рыба, мясо и молочная продукция. На руку России была нервная обстановка на мировых биржах, которые реагируют на малейшие климатические изменения в странах-экспортерах. Также с точки зрения экспорта интересными оказались российские фильмы, сериалы, анимация, технологии и IT-разработки – продукты креативных индустрий", – уточнил эксперт.Рецепт успехаВ развитии экспорта огромное значение имеет политика региональных властей. Образцовой в этом смысле можно назвать Башкирию. Ее экономика базируется на производстве химической продукции. Но правительство республики постоянно диверсифицирует поставки не только в другие регионы России, но и за рубеж, рассказывает ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев."Например, из Башкортостана молочная продукция (сыры, сухое молоко) уезжает в Сербию и Китай. Регион производит и поставляет семена, например, в страны ЕАЭС и даже в Германию: в 2024 году рост в 1,5 раза. Заметно нарастили поставки свекловичного жома (свекольные гранулы, входящие в корм для животных, – ред.), а также другие корма и добавки, входящие в рацион питания сельскохозяйственных птиц и животных. Регион увеличил экспорт в Китай льна и муки (в три раза по итогам 2024 года). Товарооборот с Малайзией вырос в 8,6 раза, увеличив в целом экспорт в эту страну в 18 раз. Конечно, есть эффект низкой базы, однако многообразие статей дохода в отдельно взятом регионе впечатляет и вдохновляет власти других регионов России", – уверен экономист.Как известно, бюджеты утверждаются заранее на 2-3 года вперед. Но, каждый раз, в зависимости от внешней и внутренней конъюнктуры, расчеты в преддверии наступающего года "донастраиваются". Не стал исключением и бюджет-2025. Были адаптированы доходы и расходы, а также распределение средств по приоритетным направлениям.В частности, Минфином были внесены корректировки, которые коснулись, например, нацпроекта "Новые материалы и химия". Уточненный объем средств по нему направят на создание соответствующей научной и научно-производственной инфраструктуры. В рамках нацпроекта "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" выделят деньги из бюджета на создание новой инновационной модульной платформы для производства автомобилей. Льготное кредитование будет предоставлено в рамках нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", чтобы стимулировать инвестиции в АПК, в том числе для развития молодежного предпринимательства. А в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" выделяемые ресурсы перераспределили на программы льготного кредитования гостиниц.Гибкость и оптимизацияВ бюджете на 2025 год особое внимание уделялось социальным программам: индексация пенсий и пособий, улучшение здравоохранения и образования. Одной из главных задач для правительства была также минимизация бюджетного дефицита, что предполагало поиск новых источников дохода и оптимизацию налоговой системы. К слову, по оценкам аналитиков, в том числе и успешная налоговая политика правительства стала одним из стимулов роста ненефтегазовых доходов. Следовательно, стоит ожидать, что их доля в бюджете дальше будет увеличиваться, предполагает Калманович."(Ненефтегазовые доходы, – ред.) будут постепенно расти и в начале 2025 года, особенно если продолжится курс на диверсификацию экономики и адаптацию к новым экономическим реалиям. Тем не менее, точные прогнозы могут варьироваться в зависимости от внешнеэкономической ситуации и внутренней политики" – заключил эксперт.Экономический ландшафт2024 год в очередной раз показал, насколько важны сбалансированная экономическая политика и необходимость оперативного проведения реформ. Иначе об устойчивом росте даже в ближайшей перспективе можно будет и не мечтать. Очевидно, что курс на диверсификацию экономики необходимо продолжать, обеспечивая динамичное развитие всех отраслей промышленности – от сельского хозяйства до высокотехнологичного сектора. Важно поддерживать инновации, создавая благоприятные условия для частных инвестиций и стартапов. Когда есть стимул к деловой активности в стране, то за национальной конкурентоспособностью страны и её суверенитетом дело не станет.

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

экономика рф, бюджет, поступления в бюджет, государственный бюджет, перечисления в бюджет