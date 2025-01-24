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Путин заявил о готовности встретиться с Трампом
Путин заявил о готовности встретиться с Трампом - 24.01.2025, ПРАЙМ
Путин заявил о готовности встретиться с Трампом
Москва видит заявления президента США Дональда Трампа о готовности к совместной работе и всегда для этого открыта, заявил Владимир Путин во время посещения МГУ. | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T18:05+0300
2025-01-24T18:05+0300
2025-01-24T18:12+0300
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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Москва видит заявления президента США Дональда Трампа о готовности к совместной работе и всегда для этого открыта, заявил Владимир Путин во время посещения МГУ."Скорее всего, действительно, нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы. Но, повторяю, это прежде всего, конечно, зависит от решений и выбора действующей американской администрации", — добавил российский лидер.Он напомнил, что прежняя американская администрация Джо Байдена отказалась от контактов с Россией, и это не вина Москвы.Путин подчеркнул, что у него всегда были сугубо деловые, прагматичные, но доверительные отношения с Трампом. Он также выразил сомнения, что президент США будет принимать решения, наносящие ущерб американской экономике.
https://1prime.ru/20250124/tramp-854431010.html
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владимир путин, дональд трамп, джо байден, сша, россия
Владимир Путин, Дональд Трамп, Джо Байден, США, РОССИЯ
Путин заявил о готовности встретиться с Трампом
Путин: Москва видит заявления Трампа о готовности к совместной работе, открыта к ней
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Москва видит заявления президента США Дональда Трампа о готовности к совместной работе и всегда для этого открыта, заявил Владимир Путин во время посещения МГУ.
"Скорее всего, действительно, нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы. Но, повторяю, это прежде всего, конечно, зависит от решений и выбора действующей американской администрации", — добавил российский лидер.
Он напомнил, что прежняя американская администрация Джо Байдена отказалась от контактов с Россией, и это не вина Москвы.
Путин подчеркнул, что у него всегда были сугубо деловые, прагматичные, но доверительные отношения с Трампом. Он также выразил сомнения, что президент США будет принимать решения, наносящие ущерб американской экономике.
"Он это не сказал". На Западе отметили странную деталь в заявлениях Трампа