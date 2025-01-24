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Цены на нефть готовятся завершить неделю снижением

Цены на нефть готовятся завершить неделю снижением - 24.01.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть готовятся завершить неделю снижением

Мировые цены на нефть в пятницу вечером слабо снижаются, а по итогам всей первой недели президентства в США Дональда Трампа могут оказаться в значительном... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T21:29+0300

2025-01-24T21:29+0300

2025-01-24T21:29+0300

нефть

рынки

дональд трамп

опек

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером слабо снижаются, а по итогам всей первой недели президентства в США Дональда Трампа могут оказаться в значительном минусе, и главный фактор на рынке сейчас - именно попытка Трампа содействовать увеличению нефтедобычи как в Штатах, так и в остальном мире, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 21.06 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,09%, до 78,22 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,31%, до 74,39 доллара. С понедельника Brent подешевел на 3,2%, WTI - на 4,6%. Трейдеры оценивали первую неделю президентства Дональда Трампа. После своего официального вступления в должность он подписал указ о введении чрезвычайного положения в энергетике для ускорения добычи нефти и газа в стране. А в четверг в рамках Всемирного экономического форума в Давосе Трамп заявил, что намерен попросить ОПЕК снизить цены на нефть. "Президентство Трампа пока что в значительной степени соответствует прогнозам в отношении предложения. Он сократил бюрократические проволочки, чтобы способствовать росту внутреннего предложения, предложил усилить санкции и призвал ОПЕК задействовать свои свободные мощности, чтобы увеличить добычу", - цитирует портал Market Watch директора по стратегии на энергетических рынках StoneX Алекса Хоудза (Alex Hodes). Пока же нефтедобывающие мощности в стране продолжают несколько снижаться: ранее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 23 января их число сократилось на шесть - до 472 агрегатов.

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нефть, рынки, дональд трамп, опек