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Эксперт оценил вероятность превышения квоты по добыче нефти в ОПЕК+ - 24.01.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Эксперт оценил вероятность превышения квоты по добыче нефти в ОПЕК+
Эксперт оценил вероятность превышения квоты по добыче нефти в ОПЕК+ - 24.01.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил вероятность превышения квоты по добыче нефти в ОПЕК+
Нигерия в условиях ее растущих экономических потребностей может превысить свою квоту по добыче нефти в ОПЕК+, но вряд ли в ближайшее время выйдет из альянса... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T07:15+0300
2025-01-24T07:15+0300
нефть
энергетика
экономика
нигерия
москва
ирак
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Нигерия в условиях ее растущих экономических потребностей может превысить свою квоту по добыче нефти в ОПЕК+, но вряд ли в ближайшее время выйдет из альянса из-за желания добывать больше, заявил РИА Новости аналитик товарных рынков Cbonds Виктор Поплавский. Нефтедобыча в Нигерии, по данным ОПЕК, в 2024 году увеличилась на 7%, до 1,4 миллиона баррелей в сутки. Глава Нигерийской комиссии по регулированию нефтяной отрасли Гбенга Комолафе заявил, что страна сначала намерена увеличить добычу для удовлетворения потребностей бюджета, а затем будет взаимодействовать с ОПЕК+ для повышения своей квоты, сообщило в среду агентство Блумберг. "ОПЕК+ продлил для Нигерии квоту на уровне 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2026 года. Это решение было принято в рамках стремления организации поддерживать стабильность на мировом рынке нефти. Однако, учитывая растущие экономические потребности страны, есть вероятность превышения этой квоты", - сказал эксперт. Он отметил, что это обусловлено необходимостью для Нигерии увеличивать доходы от продажи нефти, ростом производственных возможностей за счет недавних улучшений инфраструктуры, а также историческими прецедентами, когда Ирак и Казахстан превышали квоты, но не сталкивались с серьезными санкциями. "Несмотря на слухи о потенциальном выходе Нигерии из ОПЕК+, такой шаг на данный момент маловероятен. Альянс ОПЕК+ предоставляет странам-участникам возможность участвовать в поддержании стабильности цен на нефть, что имеет стратегическое значение для Нигерии. Однако в случае продолжительного фискального давления Нигерия может рассмотреть пересмотр своих обязательств или даже выход из организации", - добавил Поплавский. Увеличение добычи Нигерии сверх квоты может создать давление на мировые цены на нефть, что усложнит ситуацию для ОПЕК+, учитывая рост производства в США и замедление спроса в Китае. Из всех возможных вариантов эксперт считает оптимальным пересмотр квоты добычи для этой страны.
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нефть, нигерия, москва, ирак, опек
Нефть, Энергетика, Экономика, Нигерия, МОСКВА, ИРАК, ОПЕК
07:15 24.01.2025
 
Эксперт оценил вероятность превышения квоты по добыче нефти в ОПЕК+

Аналитик Поплавский: Нигерия может превысить квоту по добыче нефти в ОПЕК+

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Нигерия в условиях ее растущих экономических потребностей может превысить свою квоту по добыче нефти в ОПЕК+, но вряд ли в ближайшее время выйдет из альянса из-за желания добывать больше, заявил РИА Новости аналитик товарных рынков Cbonds Виктор Поплавский.
Нефтедобыча в Нигерии, по данным ОПЕК, в 2024 году увеличилась на 7%, до 1,4 миллиона баррелей в сутки. Глава Нигерийской комиссии по регулированию нефтяной отрасли Гбенга Комолафе заявил, что страна сначала намерена увеличить добычу для удовлетворения потребностей бюджета, а затем будет взаимодействовать с ОПЕК+ для повышения своей квоты, сообщило в среду агентство Блумберг.
"ОПЕК+ продлил для Нигерии квоту на уровне 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2026 года. Это решение было принято в рамках стремления организации поддерживать стабильность на мировом рынке нефти. Однако, учитывая растущие экономические потребности страны, есть вероятность превышения этой квоты", - сказал эксперт.
Он отметил, что это обусловлено необходимостью для Нигерии увеличивать доходы от продажи нефти, ростом производственных возможностей за счет недавних улучшений инфраструктуры, а также историческими прецедентами, когда Ирак и Казахстан превышали квоты, но не сталкивались с серьезными санкциями.
"Несмотря на слухи о потенциальном выходе Нигерии из ОПЕК+, такой шаг на данный момент маловероятен. Альянс ОПЕК+ предоставляет странам-участникам возможность участвовать в поддержании стабильности цен на нефть, что имеет стратегическое значение для Нигерии. Однако в случае продолжительного фискального давления Нигерия может рассмотреть пересмотр своих обязательств или даже выход из организации", - добавил Поплавский.
Увеличение добычи Нигерии сверх квоты может создать давление на мировые цены на нефть, что усложнит ситуацию для ОПЕК+, учитывая рост производства в США и замедление спроса в Китае. Из всех возможных вариантов эксперт считает оптимальным пересмотр квоты добычи для этой страны.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьНигерияМОСКВАИРАКОПЕК
 
 
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