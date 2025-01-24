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Энергосистема Хабаровского края и ЕАО установила рекорд энергопотребления
Энергосистема Хабаровского края и ЕАО установила рекорд энергопотребления - 24.01.2025, ПРАЙМ
Энергосистема Хабаровского края и ЕАО установила рекорд энергопотребления
Новый исторический максимум потребления мощности в 2120 МВт зафиксирован в энергосистеме Хабаровского края и Еврейской автономной области - в пятницу был... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T17:01+0300
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2025-01-24T17:01+0300
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Новый исторический максимум потребления мощности в 2120 МВт зафиксирован в энергосистеме Хабаровского края и Еврейской автономной области - в пятницу был превзойдён показатель, достигнутый ранее, на Новый год, сообщили в Системном операторе Единой энергетической системы (СО ЕЭС). "По оперативным данным филиала Системного оператора ОДУ Востока, в 10.00 утра по местному времени при среднесуточной температуре наружного воздуха -20ºС энергосистема достигла 2120 МВт – максимального значения потребления электрической мощности за всю её историю", - сказано в сообщении в Тelegram-канале организации. Новый рекорд на 15 МВт больше прошлого исторического максимума, зафиксированного 31 декабря, и на 34 МВт больше третьего в истории значения, пройденного 22 декабря позапрошлого года, добавили в Системном операторе. Текущая зима на Дальнем Востоке в целом характеризуется повышенным потреблением электрической мощности. 13 января СО ЕЭС сообщали, что исторический максимум потребления был достигнут в Объединенной энергосистеме Востока России, он составил 7891 МВт, что на 10 МВт выше предыдущего рекорда 22 декабря 2023 года. Основными причинами роста потребления мощности в ОЭС Востока стали набор нагрузки Малмыжским ГОКом и рост потребления Российских железных дорог.
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хабаровский край, электричество
Энергетика, Хабаровский край, электричество
Энергосистема Хабаровского края и ЕАО установила рекорд энергопотребления
СО ЕЭС: энергосистема Хабаровского края и ЕАО установила рекорд энергопотребления
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Новый исторический максимум потребления мощности в 2120 МВт зафиксирован в энергосистеме Хабаровского края и Еврейской автономной области - в пятницу был превзойдён показатель, достигнутый ранее, на Новый год, сообщили в Системном операторе Единой энергетической системы (СО ЕЭС).
"По оперативным данным филиала Системного оператора ОДУ Востока, в 10.00 утра по местному времени при среднесуточной температуре наружного воздуха -20ºС энергосистема достигла 2120 МВт – максимального значения потребления электрической мощности за всю её историю", - сказано в сообщении в Тelegram-канале организации.
Новый рекорд на 15 МВт больше прошлого исторического максимума, зафиксированного 31 декабря, и на 34 МВт больше третьего в истории значения, пройденного 22 декабря позапрошлого года, добавили в Системном операторе.
Текущая зима на Дальнем Востоке в целом характеризуется повышенным потреблением электрической мощности. 13 января СО ЕЭС сообщали, что исторический максимум потребления был достигнут в Объединенной энергосистеме Востока России, он составил 7891 МВт, что на 10 МВт выше предыдущего рекорда 22 декабря 2023 года. Основными причинами роста потребления мощности в ОЭС Востока стали набор нагрузки Малмыжским ГОКом и рост потребления Российских железных дорог.
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