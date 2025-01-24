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ХАМАС освободит еще четыре израильских заложницы - 24.01.2025, ПРАЙМ
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ХАМАС освободит еще четыре израильских заложницы
ХАМАС освободит еще четыре израильских заложницы - 24.01.2025, ПРАЙМ
ХАМАС освободит еще четыре израильских заложницы
Военное крыло палестинского движения ХАМАС Бригады "Аль-Кассам" сообщило, что освободит еще четырех израильских заложницы. | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T18:50+0300
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израиль
хамас
сектор газа
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КАИР, 24 янв - ПРАЙМ. Военное крыло палестинского движения ХАМАС Бригады "Аль-Кассам" сообщило, что освободит еще четырех израильских заложницы. "Бригады "Аль-Кассам" решили освободить в субботу, 25 января, следующих женщин-военнослужащих: Карина Ариев, Даниэль Гильбоа, Наама Леви и Лири Эльбаг", — говорится в заявлении организации.Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США достигли соглашения о 42-дневном прекращении огня с 19 января.На первом этапе предполагается освободить 33 израильских заложника в обмен примерно на тысячу палестинских заключенных.На 16-й день перемирия стороны обязались начать переговоры о втором этапе сделки. В него, предположительно, включат освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, где речь пойдет об обмене останками, восстановлении сектора Газа и снятии блокады.
https://1prime.ru/20250121/putin-854361342.html
израиль
сектор газа
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израиль, хамас, сектор газа
ИЗРАИЛЬ, ХАМАС, СЕКТОР ГАЗА
18:50 24.01.2025
 
ХАМАС освободит еще четыре израильских заложницы

Военное крыло ХАМАС опубликовало имена четырех заложниц, которых освободит в субботу

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкОбстановка в израильском городе Ашкелон
Обстановка в израильском городе Ашкелон - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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КАИР, 24 янв - ПРАЙМ. Военное крыло палестинского движения ХАМАС Бригады "Аль-Кассам" сообщило, что освободит еще четырех израильских заложницы.
"Бригады "Аль-Кассам" решили освободить в субботу, 25 января, следующих женщин-военнослужащих: Карина Ариев, Даниэль Гильбоа, Наама Леви и Лири Эльбаг", — говорится в заявлении организации.
Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США достигли соглашения о 42-дневном прекращении огня с 19 января.
На первом этапе предполагается освободить 33 израильских заложника в обмен примерно на тысячу палестинских заключенных.
На 16-й день перемирия стороны обязались начать переговоры о втором этапе сделки. В него, предположительно, включат освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.
Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, где речь пойдет об обмене останками, восстановлении сектора Газа и снятии блокады.
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