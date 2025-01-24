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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 25 января
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 25 января - 24.01.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 25 января
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 6,85 копейки - до 13,5101 рубля, курс доллара - на 83,42 копейки, до 98,2636 рубля, а... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T17:22+0300
2025-01-24T17:22+0300
2025-01-24T17:24+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
юань
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 6,85 копейки - до 13,5101 рубля, курс доллара - на 83,42 копейки, до 98,2636 рубля, а курс евро - на 47,42 копейки, до 103,1870 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Московскую биржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Мосбиржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, юань
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 25 января
ЦБ: курс юаня с 25 января - 13,51 руб, доллара - 98,26 руб, евро - 103,19 руб
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 6,85 копейки - до 13,5101 рубля, курс доллара - на 83,42 копейки, до 98,2636 рубля, а курс евро - на 47,42 копейки, до 103,1870 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Московскую биржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Мосбиржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.