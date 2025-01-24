https://1prime.ru/20250124/mid-854436309.html

Отношения России с США при Байдене "истончились", заявили в МИД

Отношения России с США при Байдене "истончились", заявили в МИД - 24.01.2025, ПРАЙМ

Отношения России с США при Байдене "истончились", заявили в МИД

Российско-американские отношения при прежнем президенте США Джо Байдене "предельно истончились" и сейчас "балансируют на грани разрыва", заявили в МИД РФ. | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T17:14+0300

2025-01-24T17:14+0300

2025-01-24T17:14+0300

россия

сша

джо байден

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Российско-американские отношения при прежнем президенте США Джо Байдене "предельно истончились" и сейчас "балансируют на грани разрыва", заявили в МИД РФ. "Отношения России и США при администрации Джо Байдена предельно истончились и сейчас балансируют на грани разрыва", - сообщается в ответе россиского внешнеполитического ведомства на поступивший к пресс-конференции министра Сергея Лаврова вопрос об урегулировании конфликта на Украине при посредничестве Соединенных Штатов.Как отметили в МИД, развязанная Вашингтоном "гибридная война" с открыто заявленной доктринальной целью "нанести Москве стратегическое поражение", используя режим в Киеве в качестве тарана, успехом не увенчалась.При этом, как добавили в ведомстве, это противостояние способствовала тому, что "двусторонняя конфронтация по всем направлениям приобрела затяжной системный характер".

https://1prime.ru/20250122/zakharova-854367171.html

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россия, сша, джо байден