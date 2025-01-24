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Путин предупредил о вреде слишком высоких или низких цен на нефть

Путин предупредил о вреде слишком высоких или низких цен на нефть - 24.01.2025, ПРАЙМ

Путин предупредил о вреде слишком высоких или низких цен на нефть

Экстремально высокие или низкие цены на нефть негативно влияют на экономики и России и США, заявил Владимир Путин во время посещения МГУ тележурналисту... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T18:43+0300

2025-01-24T18:43+0300

2025-01-24T18:43+0300

владимир путин

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Экстремально высокие или низкие цены на нефть негативно влияют на экономики и России и США, заявил Владимир Путин во время посещения МГУ тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину. "Что характерно для российской и американской экономик? Мы не просто одни из крупнейших производителей энергоресурсов, но мы еще и крупнейшие их потребители. Это значит, что как для нашей, так и для американской экономики, слишком высокие цены — плохо, потому что производить надо внутри страны. Используя энергоносители, нужно производить другие товары внутри страны. И слишком низкие цены — тоже очень плохо, потому что это подрывает инвестиционные возможности энергетических компаний", — сказал российский лидер.Накануне президент США Дональд Трамп заявил что попросит ОПЕК, в частности, Саудовскую Аравию снизить цены на сырье, так как это, по его словам, может помочь завершить конфликт на Украине.Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эти слова американского лидера, украинский конфликт не зависит от цен на нефть.Саудовское агентство печати (SPA) сообщало, что наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман бин Абдулазиз Аль Сауд в телефонном разговоре с Трампом подтвердил намерение увеличить инвестиции и торговлю с США по меньшей мере на 600 миллиардов долларов за четыре года, и, возможно, даже больше. Трамп, в свою очередь, чуть позже заявил, что попросит увеличить сумму примерно до триллиона.

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владимир путин, рф, сша, опек, нефть