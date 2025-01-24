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В Кремле объяснили, из-за чего происходит конфликт на Украине - 24.01.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250124/peskov-854428889.html
В Кремле объяснили, из-за чего происходит конфликт на Украине
В Кремле объяснили, из-за чего происходит конфликт на Украине - 24.01.2025, ПРАЙМ
В Кремле объяснили, из-за чего происходит конфликт на Украине
Украинский конфликт происходит из-за угрозы национальной безопасности России, а также из-за того, что Запад полностью отказался прислушиваться к озабоченностям... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T12:51+0300
2025-01-24T12:51+0300
спецоперация на украине
дмитрий песков
украина
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Украинский конфликт происходит из-за угрозы национальной безопасности России, а также из-за того, что Запад полностью отказался прислушиваться к озабоченностям Москвы, заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Этот конфликт происходит из-за угрозы национальной безопасности Российской Федерации, из-за угрозы русским, которые живут на известных территориях, из-за нежелания и полного отказа американцев и европейцев прислушиваться к озабоченности России", - ответил он на соответствующий вопрос.Комментируя заявления президента США Дональда Трампа, который пообещал попросить ОПЕК и, в особенности, Саудовскую Аравию снизить цены на нефть, так как он считает, что это может способствовать завершению конфликта на Украине, Песков подчеркнул, что конфликт от цен на нефть не зависит."Этот конфликт не зависит от цен на нефть", - подчеркнул представитель Кремля.
https://1prime.ru/20250123/tramp-854413289.html
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дмитрий песков, украина, сша, дональд трамп, опек
Спецоперация на Украине, Дмитрий Песков, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, ОПЕК
12:51 24.01.2025
 
В Кремле объяснили, из-за чего происходит конфликт на Украине

Песков: кнфликт на Украине происходит из-за угрозы нацбезопасности России

© POOL | Перейти в медиабанкЗаседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
© POOL
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Украинский конфликт происходит из-за угрозы национальной безопасности России, а также из-за того, что Запад полностью отказался прислушиваться к озабоченностям Москвы, заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Этот конфликт происходит из-за угрозы национальной безопасности Российской Федерации, из-за угрозы русским, которые живут на известных территориях, из-за нежелания и полного отказа американцев и европейцев прислушиваться к озабоченности России", - ответил он на соответствующий вопрос.
Комментируя заявления президента США Дональда Трампа, который пообещал попросить ОПЕК и, в особенности, Саудовскую Аравию снизить цены на нефть, так как он считает, что это может способствовать завершению конфликта на Украине, Песков подчеркнул, что конфликт от цен на нефть не зависит.
"Этот конфликт не зависит от цен на нефть", - подчеркнул представитель Кремля.
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
Трамп хочет поставить России ультиматум руками ОПЕК, считает эксперт
Вчера, 20:57
 
Спецоперация на УкраинеДмитрий ПесковУКРАИНАСШАДональд ТрампОПЕК
 
 
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