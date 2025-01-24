https://1prime.ru/20250124/peskov-854428889.html
В Кремле объяснили, из-за чего происходит конфликт на Украине
В Кремле объяснили, из-за чего происходит конфликт на Украине - 24.01.2025, ПРАЙМ
В Кремле объяснили, из-за чего происходит конфликт на Украине
Украинский конфликт происходит из-за угрозы национальной безопасности России, а также из-за того, что Запад полностью отказался прислушиваться к озабоченностям... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T12:51+0300
2025-01-24T12:51+0300
2025-01-24T12:51+0300
спецоперация на украине
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Украинский конфликт происходит из-за угрозы национальной безопасности России, а также из-за того, что Запад полностью отказался прислушиваться к озабоченностям Москвы, заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Этот конфликт происходит из-за угрозы национальной безопасности Российской Федерации, из-за угрозы русским, которые живут на известных территориях, из-за нежелания и полного отказа американцев и европейцев прислушиваться к озабоченности России", - ответил он на соответствующий вопрос.Комментируя заявления президента США Дональда Трампа, который пообещал попросить ОПЕК и, в особенности, Саудовскую Аравию снизить цены на нефть, так как он считает, что это может способствовать завершению конфликта на Украине, Песков подчеркнул, что конфликт от цен на нефть не зависит."Этот конфликт не зависит от цен на нефть", - подчеркнул представитель Кремля.
https://1prime.ru/20250123/tramp-854413289.html
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дмитрий песков, украина, сша, дональд трамп, опек
Спецоперация на Украине, Дмитрий Песков, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, ОПЕК
В Кремле объяснили, из-за чего происходит конфликт на Украине
Песков: кнфликт на Украине происходит из-за угрозы нацбезопасности России
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Украинский конфликт происходит из-за угрозы национальной безопасности России, а также из-за того, что Запад полностью отказался прислушиваться к озабоченностям Москвы, заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Этот конфликт происходит из-за угрозы национальной безопасности Российской Федерации, из-за угрозы русским, которые живут на известных территориях, из-за нежелания и полного отказа американцев и европейцев прислушиваться к озабоченности России", - ответил он на соответствующий вопрос.
Комментируя заявления президента США Дональда Трампа, который пообещал попросить ОПЕК и, в особенности, Саудовскую Аравию снизить цены на нефть, так как он считает, что это может способствовать завершению конфликта на Украине, Песков подчеркнул, что конфликт от цен на нефть не зависит.
"Этот конфликт не зависит от цен на нефть", - подчеркнул представитель Кремля.
Трамп хочет поставить России ультиматум руками ОПЕК, считает эксперт