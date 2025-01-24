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Т-Банк, "Альфа" и Сбер предложили объединить платформы для оплаты QR-кодом
Т-Банк, "Альфа" и Сбер предложили объединить платформы для оплаты QR-кодом - 24.01.2025, ПРАЙМ
Т-Банк, "Альфа" и Сбер предложили объединить платформы для оплаты QR-кодом
Объединение Т-Банка, Альфа-банка и Сбербанка предлагает не ограничивать число операторов платежных QR-кодов на рынке, а обеспечить сопряжение разных платформ... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T00:04+0300
2025-01-24T00:04+0300
2025-01-24T00:04+0300
экономика
qr-код
альфа-банк
сбербанк
т-банк
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Объединение Т-Банка, Альфа-банка и Сбербанка предлагает не ограничивать число операторов платежных QR-кодов на рынке, а обеспечить сопряжение разных платформ для оплаты QR-кодом, чтобы бесшовно передавать клиентов между несколькими операторами; инициатива ждет решения ЦБ, сообщили представители объединения банков. "Мы предлагаем не ограничивать количество операторов QR на рынке, а провести работы по сопряжению платформ, чтобы бесшовно передавать клиентов между несколькими операторами", - сказано в сообщении. В объединении банков пояснили, что, если платежный QR-код не считался на их платформе, то плательщику будет предложено альтернативное решение - ссылка на QR через платформу от НСПК. "По сути мы обеспечиваем на нашей инфраструктуре "роуминг" по определенному тарифу", - отмечается в сообщении. "Поэтому банки, через которые будет считываться QR, за то, что они "перекидывают" пользователя на другую платформу, будут получать определенный доход. Пользователь при этом сможет оплатить, не будет путаться в QR-кодах, и все будет работать. С НСПК эта история проработана, ждет решения от ЦБ", - сообщает объединение. В сентябре прошлого года Сбербанк, Альфа-банк и Т-Банк подписали меморандум о создании консорциума для развития единого QR-кода. В октябре ЦБ сообщил, что в Минфин направлены предложения об изменениях законодательства, касающихся применения QR-кода при оплате покупок и услуг, согласно которым банки должны будут использовать только универсальный QR-код на базе Национальной системы платежных карт (НСПК). В ноябре в Госдуму был внесен законопроект, направленный на внедрение универсального платежного кода. А в декабре глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что этот законопроект, скорее всего, будет перевнесен в Госдуму в весеннюю сессию.
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qr-код, альфа-банк, сбербанк, т-банк
Экономика, QR-код, Альфа-банк, Сбербанк, Т-Банк
Т-Банк, "Альфа" и Сбер предложили объединить платформы для оплаты QR-кодом
Т-Банк, Альфа-банк и "Сбер" предложили НСПК объединить платформы для оплаты QR-кодом
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Объединение Т-Банка, Альфа-банка и Сбербанка предлагает не ограничивать число операторов платежных QR-кодов на рынке, а обеспечить сопряжение разных платформ для оплаты QR-кодом, чтобы бесшовно передавать клиентов между несколькими операторами; инициатива ждет решения ЦБ, сообщили представители объединения банков.
"Мы предлагаем не ограничивать количество операторов QR на рынке, а провести работы по сопряжению платформ, чтобы бесшовно передавать клиентов между несколькими операторами", - сказано в сообщении.
В объединении банков пояснили, что, если платежный QR-код не считался на их платформе, то плательщику будет предложено альтернативное решение - ссылка на QR через платформу от НСПК. "По сути мы обеспечиваем на нашей инфраструктуре "роуминг" по определенному тарифу", - отмечается в сообщении.
Сбер в 2025 году подключится к биоэквайрингу НСПК как эквайер и эмитент
"Поэтому банки, через которые будет считываться QR, за то, что они "перекидывают" пользователя на другую платформу, будут получать определенный доход. Пользователь при этом сможет оплатить, не будет путаться в QR-кодах, и все будет работать. С НСПК эта история проработана, ждет решения от ЦБ", - сообщает объединение.
В сентябре прошлого года Сбербанк, Альфа-банк и Т-Банк подписали меморандум о создании консорциума для развития единого QR-кода. В октябре ЦБ сообщил, что в Минфин направлены предложения об изменениях законодательства, касающихся применения QR-кода при оплате покупок и услуг, согласно которым банки должны будут использовать только универсальный QR-код на базе Национальной системы платежных карт (НСПК).
В ноябре в Госдуму был внесен законопроект, направленный на внедрение универсального платежного кода. А в декабре глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что этот законопроект, скорее всего, будет перевнесен в Госдуму в весеннюю сессию.