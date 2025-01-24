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Восточная угроза: россиян предупредили о рисках при покупке китайских авто - 24.01.2025, ПРАЙМ
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Восточная угроза: россиян предупредили о рисках при покупке китайских авто
Восточная угроза: россиян предупредили о рисках при покупке китайских авто - 24.01.2025, ПРАЙМ
Восточная угроза: россиян предупредили о рисках при покупке китайских авто
На российском рынке появилось большое количество китайских автомобильных брендов, что может привести к проблемам для покупателей, сообщают "Известия". | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T09:34+0300
2025-01-24T09:34+0300
россия
китай
авто
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. На российском рынке появилось большое количество китайских автомобильных брендов, что может привести к проблемам для покупателей, сообщают "Известия".Согласно изданию, сегодня доля традиционных российских автомобильных брендов составила 36%, автомобили, собранные на российских заводах в партнерстве с Китаем, занимают 4%, а остальные 53% занимают китайские модели автомобилей.Дилеры уже наблюдают серьезные затруднения с диагностикой неисправностей. Одной из причин, по которой покупатели могут испытывать проблемы, является низкий уровень продаж большинства китайских моделей, что влечет за собой сложности с поиском запчастей и обслуживанием.Диагностика и устранение неисправностей также вызывают трудности, так как автопроизводители не предоставляют необходимое оборудование и программное обеспечение для ремонта.Также отмечается, что китайские производители не желают делиться информацией по своим автомобилям и оборудованием, опасаясь утечки технологий. Частые обновления моделей и отсутствие четких каталогов запчастей также создают проблемы при ремонте, заключили в издании.
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россия, китай, авто
РОССИЯ, КИТАЙ, Авто
09:34 24.01.2025
 
Восточная угроза: россиян предупредили о рисках при покупке китайских авто

"Известия": чем рискуют покупатели китайских автомобилей в России

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобили в автосалоне
Автомобили в автосалоне - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. На российском рынке появилось большое количество китайских автомобильных брендов, что может привести к проблемам для покупателей, сообщают "Известия".
Согласно изданию, сегодня доля традиционных российских автомобильных брендов составила 36%, автомобили, собранные на российских заводах в партнерстве с Китаем, занимают 4%, а остальные 53% занимают китайские модели автомобилей.
Дилеры уже наблюдают серьезные затруднения с диагностикой неисправностей. Одной из причин, по которой покупатели могут испытывать проблемы, является низкий уровень продаж большинства китайских моделей, что влечет за собой сложности с поиском запчастей и обслуживанием.
Диагностика и устранение неисправностей также вызывают трудности, так как автопроизводители не предоставляют необходимое оборудование и программное обеспечение для ремонта.
Также отмечается, что китайские производители не желают делиться информацией по своим автомобилям и оборудованием, опасаясь утечки технологий. Частые обновления моделей и отсутствие четких каталогов запчастей также создают проблемы при ремонте, заключили в издании.
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
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Вчера, 14:49
 
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