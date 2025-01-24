https://1prime.ru/20250124/risk-854421641.html

Восточная угроза: россиян предупредили о рисках при покупке китайских авто

Восточная угроза: россиян предупредили о рисках при покупке китайских авто - 24.01.2025, ПРАЙМ

Восточная угроза: россиян предупредили о рисках при покупке китайских авто

На российском рынке появилось большое количество китайских автомобильных брендов, что может привести к проблемам для покупателей, сообщают "Известия". | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T09:34+0300

2025-01-24T09:34+0300

2025-01-24T09:34+0300

россия

китай

авто

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. На российском рынке появилось большое количество китайских автомобильных брендов, что может привести к проблемам для покупателей, сообщают "Известия".Согласно изданию, сегодня доля традиционных российских автомобильных брендов составила 36%, автомобили, собранные на российских заводах в партнерстве с Китаем, занимают 4%, а остальные 53% занимают китайские модели автомобилей.Дилеры уже наблюдают серьезные затруднения с диагностикой неисправностей. Одной из причин, по которой покупатели могут испытывать проблемы, является низкий уровень продаж большинства китайских моделей, что влечет за собой сложности с поиском запчастей и обслуживанием.Диагностика и устранение неисправностей также вызывают трудности, так как автопроизводители не предоставляют необходимое оборудование и программное обеспечение для ремонта.Также отмечается, что китайские производители не желают делиться информацией по своим автомобилям и оборудованием, опасаясь утечки технологий. Частые обновления моделей и отсутствие четких каталогов запчастей также создают проблемы при ремонте, заключили в издании.

https://1prime.ru/20250123/avto-854399653.html

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, авто