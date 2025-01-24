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ПЭК: среднее время доставки грузов из России в Белоруссию увеличилось

ПЭК: среднее время доставки грузов из России в Белоруссию увеличилось - 24.01.2025, ПРАЙМ

ПЭК: среднее время доставки грузов из России в Белоруссию увеличилось

Среднее время автомобильной грузоперевозки из России в Белоруссию увеличилось в 2024 году на 18-23% в годовом выражении и составило 2,5 дня, сообщили РИА... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T03:45+0300

2025-01-24T03:45+0300

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МОСКВА, 24 янв – ПРАЙМ. Среднее время автомобильной грузоперевозки из России в Белоруссию увеличилось в 2024 году на 18-23% в годовом выражении и составило 2,5 дня, сообщили РИА Новости в российской логистической компании ПЭК. "После введения обязательных проверок грузов для физлиц, прибывающих из России и других стран ЕАЭС в Беларусь, среднее время доставки по территории сопредельной республики в 2024 году увеличилось на 18-23% год к году, в зависимости от направления", - приводят в пресс-службе слова руководителя направления развития бизнеса ПЭК в Белоруссии Сергея Матеюка о ситуации на рынке автомобильных грузоперевозок. Он уточнил, что среднее время доставки в минувшем году составило 2,5 дня, а логисты вынуждены отдельно доставлять грузы для физлиц до пунктов досмотра отправлений, а затем проходить контроль на площадках, который занимает от 2 до 10 часов. Шесть специализированных площадок находятся на расстоянии 160-200 километров друг от друга и полностью не охватывают территорию страны. "Помимо единой системы обмена данными в электронном виде, которую Беларусь запустила с начала 2025 года, решить проблему поможет увеличение количества пунктов досмотра и оснащение их программно-аппаратными комплексами для автоматизированной проверки содержимого полуприцепов", - говорит Матеюк. По итогам 2024 года спрос на доставку из России в Белоруссию увеличился и продолжает расти - только в ПЭК повышение составило 10% год к году, добавил эксперт, а также отметил важность увеличения количества досмотровых пунктов в северо- и юго-западных регионах Белоруссии.

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