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В "Русэнергопроекте" объяснили, почему США не будут менять энергопрограммы - 24.01.2025, ПРАЙМ
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В "Русэнергопроекте" объяснили, почему США не будут менять энергопрограммы
В "Русэнергопроекте" объяснили, почему США не будут менять энергопрограммы - 24.01.2025, ПРАЙМ
В "Русэнергопроекте" объяснили, почему США не будут менять энергопрограммы
Американские нефтегазовые корпорации не будут менять свои стратегические долгосрочные программы, связанные с энергопереходом, из-за выхода США из Парижского... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T03:18+0300
2025-01-24T03:18+0300
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Американские нефтегазовые корпорации не будут менять свои стратегические долгосрочные программы, связанные с энергопереходом, из-за выхода США из Парижского соглашения по климату, заявил РИА Новости управляющий директор компании "Русэнергопроект" Максим Канищев. Президент США Дональд Трамп спустя несколько часов после вступления в должность вывел страну из Парижского соглашения по климату. "Долгосрочные стратегии декарбонизации, такие как снижение выбросов углекислого газа, развитие возобновляемых источников энергии, технологий по улавливанию и хранению углерода (CCUS) и так далее, уже встроены в их бизнес-модели на десятилетия вперед... Нефтяники США, безусловно, заработают на увеличении добычи, заявленной Трампом, но основные стратегические долгосрочные программы и цели, связанные с энергопереходом, не будут ими отброшены или отменены", - прокомментировал эксперт. Он объяснил, что первая причина этому - мировой тренд на декарбонизацию и глобальная подотчетность. Так, крупнейшие рынки - Евросоюз и Азия - требуют от своих поставщиков ориентироваться на климатические цели. То есть международные операции требуют выполнения обязательств по борьбе с глобальным потеплением. Вторая причина - позиция крупных акционеров. Значимые инвестиционные фонды также активно требуют соблюдения углеродной нейтральности и прозрачности в вопросах климата. "Не будет климатических целей - не будет денег", - пояснил Канищев. И третья причина, по словам эксперта, заключается в том, что нефтяные компании, игнорирующие глобальные климатические задачи, могут столкнуться с уроном для бренда, как юридическим, так и социальным. "Нефть в глазах обывателя все еще "главный злодей" в поэме изменения климата", - подчеркнул он. По словам эксперта, четыре года для нефтегазовых корпораций - не тот срок, в рамках которого они принимают решения. "Каждая из крупнейших нефтегазовых компаний США старше Трампа минимум на пару десятилетий, и нормальный период планирования у них - от 10 до 20 лет, поэтому уж четыре года президентства Трампа они как-то переживут", - заключил Канищев.
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нефть, сша, москва, азия, дональд трамп, ес
Энергетика, Нефть, США, МОСКВА, АЗИЯ, Дональд Трамп, ЕС
03:18 24.01.2025
 
В "Русэнергопроекте" объяснили, почему США не будут менять энергопрограммы

Эксперт Канищев: нефтегазовые корпорации США не будут менять программы энергоперехода

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Американские нефтегазовые корпорации не будут менять свои стратегические долгосрочные программы, связанные с энергопереходом, из-за выхода США из Парижского соглашения по климату, заявил РИА Новости управляющий директор компании "Русэнергопроект" Максим Канищев.
Президент США Дональд Трамп спустя несколько часов после вступления в должность вывел страну из Парижского соглашения по климату.
"Долгосрочные стратегии декарбонизации, такие как снижение выбросов углекислого газа, развитие возобновляемых источников энергии, технологий по улавливанию и хранению углерода (CCUS) и так далее, уже встроены в их бизнес-модели на десятилетия вперед... Нефтяники США, безусловно, заработают на увеличении добычи, заявленной Трампом, но основные стратегические долгосрочные программы и цели, связанные с энергопереходом, не будут ими отброшены или отменены", - прокомментировал эксперт.
Он объяснил, что первая причина этому - мировой тренд на декарбонизацию и глобальная подотчетность. Так, крупнейшие рынки - Евросоюз и Азия - требуют от своих поставщиков ориентироваться на климатические цели. То есть международные операции требуют выполнения обязательств по борьбе с глобальным потеплением.
Вторая причина - позиция крупных акционеров. Значимые инвестиционные фонды также активно требуют соблюдения углеродной нейтральности и прозрачности в вопросах климата. "Не будет климатических целей - не будет денег", - пояснил Канищев.
И третья причина, по словам эксперта, заключается в том, что нефтяные компании, игнорирующие глобальные климатические задачи, могут столкнуться с уроном для бренда, как юридическим, так и социальным. "Нефть в глазах обывателя все еще "главный злодей" в поэме изменения климата", - подчеркнул он.
По словам эксперта, четыре года для нефтегазовых корпораций - не тот срок, в рамках которого они принимают решения. "Каждая из крупнейших нефтегазовых компаний США старше Трампа минимум на пару десятилетий, и нормальный период планирования у них - от 10 до 20 лет, поэтому уж четыре года президентства Трампа они как-то переживут", - заключил Канищев.
 
ЭнергетикаНефтьСШАМОСКВААЗИЯДональд ТрампЕС
 
 
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