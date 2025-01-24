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Прибыль Т-Банка в 2024 году выросла на 31%, Росбанка - на 57% - 24.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250124/t-bank-854423265.html
Прибыль Т-Банка в 2024 году выросла на 31%, Росбанка - на 57%
Прибыль Т-Банка в 2024 году выросла на 31%, Росбанка - на 57% - 24.01.2025, ПРАЙМ
Прибыль Т-Банка в 2024 году выросла на 31%, Росбанка - на 57%
Прибыль Т-Банка по РСБУ в 2024 году выросла на 31%, до 61 миллиарда рублей, Росбанка - на 57%, до 51 миллиарда рублей, говорится в материалах компании... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T10:13+0300
2025-01-24T10:13+0300
экономика
т-банк
росбанк
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Прибыль Т-Банка по РСБУ в 2024 году выросла на 31%, до 61 миллиарда рублей, Росбанка - на 57%, до 51 миллиарда рублей, говорится в материалах компании "Т-Технологии" (ранее "ТКС Холдинг" - материнская компания Т-Банка). Росбанк в начале года завершил присоединение к Т-Банку в качестве филиала. "Прибыль Т-Банка по РСБУ за 12 месяцев 2024 года достигла 61 миллиарда рублей, увеличившись на 31% год к году (за 12 месяцев 2023 года — 46 миллиардов рублей). Прибыль Росбанка по РСБУ за 12 месяцев 2024 года выросла на 57% год к году и достигла 51 миллиарда рублей (за 12 месяцев 2023 года — 33 миллиарда рублей)", - указывается в материалах. Объем средств клиентов и активов под управлением на счетах в Т-Банке и Росбанке на конец декабря достигли 5,4 триллиона рублей, что на 10% выше, по сравнению с ноябрем, и на 27% в годовом выражении. Суммарный размер кредитного портфеля Т-Банка и Росбанка составил 2,6 триллиона рублей. Общее количество клиентов экосистемы "Т-Технологий" за 2024 год выросло на 18% и составило 47,8 миллиона, а количество активных ее пользователей увеличилось на 16% по сравнению с итогами 2023 года и достигло 32,4 миллиона. Общий объем покупок по картам обоих банков в 2024 году вырос на 33% и составил 9 триллионов рублей.
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т-банк, росбанк
Экономика, Т-Банк, Росбанк
10:13 24.01.2025
 
Прибыль Т-Банка в 2024 году выросла на 31%, Росбанка - на 57%

Прибыль Т-Банка по РСБУ в 2024 году увеличилась на 31%, Росбанка - на 57%

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБанкоматы Т-Банка
Банкоматы Т-Банка - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Прибыль Т-Банка по РСБУ в 2024 году выросла на 31%, до 61 миллиарда рублей, Росбанка - на 57%, до 51 миллиарда рублей, говорится в материалах компании "Т-Технологии" (ранее "ТКС Холдинг" - материнская компания Т-Банка).
Росбанк в начале года завершил присоединение к Т-Банку в качестве филиала.
"Прибыль Т-Банка по РСБУ за 12 месяцев 2024 года достигла 61 миллиарда рублей, увеличившись на 31% год к году (за 12 месяцев 2023 года — 46 миллиардов рублей). Прибыль Росбанка по РСБУ за 12 месяцев 2024 года выросла на 57% год к году и достигла 51 миллиарда рублей (за 12 месяцев 2023 года — 33 миллиарда рублей)", - указывается в материалах.
Объем средств клиентов и активов под управлением на счетах в Т-Банке и Росбанке на конец декабря достигли 5,4 триллиона рублей, что на 10% выше, по сравнению с ноябрем, и на 27% в годовом выражении. Суммарный размер кредитного портфеля Т-Банка и Росбанка составил 2,6 триллиона рублей.
Общее количество клиентов экосистемы "Т-Технологий" за 2024 год выросло на 18% и составило 47,8 миллиона, а количество активных ее пользователей увеличилось на 16% по сравнению с итогами 2023 года и достигло 32,4 миллиона. Общий объем покупок по картам обоих банков в 2024 году вырос на 33% и составил 9 триллионов рублей.
QR-код в магазине. Бесконтактные покупки - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
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