Трампу удалось расколоть Европу по больному вопросу

МОСКВА, 24 янв – ПРАЙМ. Европейский Союз активно работает над сокращением зависимости от природных видов топлива, включая газ. ЕС стремится к углеродной нейтральности к 2050 году и активно развивает возобновляемые источники энергии, такие как солнечные, ветровые и гидроэлектростанции. Кроме того, ЕС пытается диверсифицировать источники поставок газа, чтобы уменьшить зависимость от других стран.В краткосрочной перспективе Европа приступает к импорту газа, но ее долгосрочные цели направлены на сокращение поставок ископаемого топлива, что может затруднить выполнение требований Дональда Трампа об увеличении поставок.При этом существует более широкий контекст геополитических и экономических реалий, которые нужно учесть. ЕС стремится к большей стратегической автономии, которая включает в себя и усилия по сохранению собственной защиты. Это проявляется в инициативе обновления оборонной стратегии, которая включает создание более сильных европейских вооруженных сил и развитие оборонных технологий. Однако, несмотря на эти усилия, ЕС пока не может полностью компенсировать действия в обороне, что, в свою очередь, приводит к зависимости от США в рамках НАТО.Кроме того, политические взгляды внутри ЕС также влияют на возможность согласовать единые подходы к международной политике. Некоторые страны-члены объединения скорее ориентированы на сотрудничество с США в соответствии с требованиями безопасности, другие же предпочитают действовать более независимо, что может создать напряженность в отношениях с Вашингтоном. В частности, Франция активно продвигает идею "стратегической автономии" Европы, что предполагает меньшую зависимость от внешних игроков, включая США.Таким образом, разногласия внутри ЕС могут препятствовать выполнению требований Трампа, особенно если речь идет о едином подходе к увеличению оборонных расходов или закупкам энергетики. На фоне этих тенденций европейские государства часто предпочитают действовать в соответствии со своими национальными интересами, что заставляет их предъявлять индивидуальные внешние требования.Автор - Павел Севостьянов, действительный госсоветник РФ, к.п.н., доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова
МОСКВА, 24 янв – ПРАЙМ. Европейский Союз активно работает над сокращением зависимости от природных видов топлива, включая газ. ЕС стремится к углеродной нейтральности к 2050 году и активно развивает возобновляемые источники энергии, такие как солнечные, ветровые и гидроэлектростанции. Кроме того, ЕС пытается диверсифицировать источники поставок газа, чтобы уменьшить зависимость от других стран.
В краткосрочной перспективе Европа приступает к импорту газа, но ее долгосрочные цели направлены на сокращение поставок ископаемого топлива, что может затруднить выполнение требований Дональда Трампа об увеличении поставок.
При этом существует более широкий контекст геополитических и экономических реалий, которые нужно учесть. ЕС стремится к большей стратегической автономии, которая включает в себя и усилия по сохранению собственной защиты. Это проявляется в инициативе обновления оборонной стратегии, которая включает создание более сильных европейских вооруженных сил и развитие оборонных технологий. Однако, несмотря на эти усилия, ЕС пока не может полностью компенсировать действия в обороне, что, в свою очередь, приводит к зависимости от США в рамках НАТО.
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21 января, 15:00
Кроме того, политические взгляды внутри ЕС также влияют на возможность согласовать единые подходы к международной политике. Некоторые страны-члены объединения скорее ориентированы на сотрудничество с США в соответствии с требованиями безопасности, другие же предпочитают действовать более независимо, что может создать напряженность в отношениях с Вашингтоном. В частности, Франция активно продвигает идею "стратегической автономии" Европы, что предполагает меньшую зависимость от внешних игроков, включая США.
Таким образом, разногласия внутри ЕС могут препятствовать выполнению требований Трампа, особенно если речь идет о едином подходе к увеличению оборонных расходов или закупкам энергетики. На фоне этих тенденций европейские государства часто предпочитают действовать в соответствии со своими национальными интересами, что заставляет их предъявлять индивидуальные внешние требования.
Автор - Павел Севостьянов, действительный госсоветник РФ, к.п.н., доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова
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