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В Британии узнали, что происходит в зоне СВО на фоне обещаний Трампа
В Британии узнали, что происходит в зоне СВО на фоне обещаний Трампа - 24.01.2025, ПРАЙМ
В Британии узнали, что происходит в зоне СВО на фоне обещаний Трампа
Российские военные продолжают успешно продвигаться на Украине, в то время как президент США Дональд Трамп только обещает прекратить конфликт, говорится в... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T10:14+0300
2025-01-24T10:14+0300
2025-01-24T10:14+0300
спецоперация на украине
сша
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Российские военные продолжают успешно продвигаться на Украине, в то время как президент США Дональд Трамп только обещает прекратить конфликт, говорится в материале издания Daily Express.Согласно публикации, в настоящее время неясно, каким образом будет выглядеть сделка по урегулированию кризиса."Между тем, Россия уверенно продвигается вперед в Донецкой области. Она постепенно прорывает украинскую оборону и занимает все новые территории", — сказано в материале.Автор статьи заключил, что глава Белого дома уже опоздал со своим обещанием прекратить конфликт сразу после вступления в должность.
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сша, дональд трамп
Спецоперация на Украине, США, Дональд Трамп
В Британии узнали, что происходит в зоне СВО на фоне обещаний Трампа
DE: ВС России успешно продвигаются, пока Трамп лишь сорит обещаниями по Украине
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ.
Российские военные продолжают успешно продвигаться на Украине, в то время как президент США Дональд Трамп только обещает прекратить конфликт, говорится в материале издания Daily Express
.
Согласно публикации, в настоящее время неясно, каким образом будет выглядеть сделка по урегулированию кризиса.
"Между тем, Россия уверенно продвигается вперед в Донецкой области. Она постепенно прорывает украинскую оборону и занимает все новые территории", — сказано в материале.
Автор статьи заключил, что глава Белого дома уже опоздал со своим обещанием прекратить конфликт сразу после вступления в должность.
Трамп допустил остановку финансирования НАТО