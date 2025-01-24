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В Британии узнали, что происходит в зоне СВО на фоне обещаний Трампа - 24.01.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250124/tramp-854423518.html
В Британии узнали, что происходит в зоне СВО на фоне обещаний Трампа
В Британии узнали, что происходит в зоне СВО на фоне обещаний Трампа - 24.01.2025, ПРАЙМ
В Британии узнали, что происходит в зоне СВО на фоне обещаний Трампа
Российские военные продолжают успешно продвигаться на Украине, в то время как президент США Дональд Трамп только обещает прекратить конфликт, говорится в... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T10:14+0300
2025-01-24T10:14+0300
спецоперация на украине
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Российские военные продолжают успешно продвигаться на Украине, в то время как президент США Дональд Трамп только обещает прекратить конфликт, говорится в материале издания Daily Express.Согласно публикации, в настоящее время неясно, каким образом будет выглядеть сделка по урегулированию кризиса."Между тем, Россия уверенно продвигается вперед в Донецкой области. Она постепенно прорывает украинскую оборону и занимает все новые территории", — сказано в материале.Автор статьи заключил, что глава Белого дома уже опоздал со своим обещанием прекратить конфликт сразу после вступления в должность.
https://1prime.ru/20250124/tramp-854416541.html
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сша, дональд трамп
Спецоперация на Украине, США, Дональд Трамп
10:14 24.01.2025
 
В Британии узнали, что происходит в зоне СВО на фоне обещаний Трампа

DE: ВС России успешно продвигаются, пока Трамп лишь сорит обещаниями по Украине

© Фото : Official The White House47-й президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс
47-й президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
© Фото : Official The White House
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Российские военные продолжают успешно продвигаться на Украине, в то время как президент США Дональд Трамп только обещает прекратить конфликт, говорится в материале издания Daily Express.
Согласно публикации, в настоящее время неясно, каким образом будет выглядеть сделка по урегулированию кризиса.
"Между тем, Россия уверенно продвигается вперед в Донецкой области. Она постепенно прорывает украинскую оборону и занимает все новые территории", — сказано в материале.
Автор статьи заключил, что глава Белого дома уже опоздал со своим обещанием прекратить конфликт сразу после вступления в должность.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
Трамп допустил остановку финансирования НАТО
01:20
 
Спецоперация на УкраинеСШАДональд Трамп
 
 
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