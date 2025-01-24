https://1prime.ru/20250124/tramp-854423518.html

В Британии узнали, что происходит в зоне СВО на фоне обещаний Трампа

В Британии узнали, что происходит в зоне СВО на фоне обещаний Трампа - 24.01.2025, ПРАЙМ

В Британии узнали, что происходит в зоне СВО на фоне обещаний Трампа

Российские военные продолжают успешно продвигаться на Украине, в то время как президент США Дональд Трамп только обещает прекратить конфликт, говорится в... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T10:14+0300

2025-01-24T10:14+0300

2025-01-24T10:14+0300

спецоперация на украине

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Российские военные продолжают успешно продвигаться на Украине, в то время как президент США Дональд Трамп только обещает прекратить конфликт, говорится в материале издания Daily Express.Согласно публикации, в настоящее время неясно, каким образом будет выглядеть сделка по урегулированию кризиса."Между тем, Россия уверенно продвигается вперед в Донецкой области. Она постепенно прорывает украинскую оборону и занимает все новые территории", — сказано в материале.Автор статьи заключил, что глава Белого дома уже опоздал со своим обещанием прекратить конфликт сразу после вступления в должность.

https://1prime.ru/20250124/tramp-854416541.html

сша

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сша, дональд трамп