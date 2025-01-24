https://1prime.ru/20250124/tramp-854431136.html
Сменил тактику. Трамп может пойти дальше Байдена при давлении на Россию
Сменил тактику. Трамп может пойти дальше Байдена при давлении на Россию - 24.01.2025, ПРАЙМ
Сменил тактику. Трамп может пойти дальше Байдена при давлении на Россию
Новый президент США Дональд Трамп находится у власти всего несколько дней, но он уже изменил свою позицию по поводу украинского конфликта, пишет издание... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T14:47+0300
2025-01-24T14:47+0300
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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Новый президент США Дональд Трамп находится у власти всего несколько дней, но он уже изменил свою позицию по поводу украинского конфликта, пишет издание Conversation.Как отмечается, Трамп давно говорил о своем желании положить конец противостоянию и в ходе предвыборной кампании даже заявил, что может остановить его в течение 24 часов после вступления в должность.Тем не менее, этого не произошло, и Трамп даже не упомянул Украину в своей инаугурационной речи. Но, выступая перед журналистами вскоре после этого, Трамп заявил, что конфликт обходится президенту России Владимиру Путину дороже, чем он от нее выигрывает.На следующий день в посте на своем сайте Truth Social Трамп пошел еще дальше. "Если мы не заключим сделку, и в ближайшее время, у меня не будет другого выбора, кроме как установить высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает США и различным другим странам-участницам", — написал он.Как отмечает автор, предшественник Трампа Джо Байден уже делал многое из этого. Его администрация запретила импорт практически всех российских товаров и ввела широкомасштабные санкции в отношении ключевых российских организаций и лиц.При этом, как говорится в публикации, Россия, похоже, думает, что Трамп просто предлагает продолжение политики Байдена. "Мы не видим здесь никаких особых новых элементов", — цитирует автор представителя Кремля Дмитрия Пескова, который дал комментарий по этому поводу.Исследования показали, что внешняя политика США меняется не так сильно, как внутренняя политика, и что американские обязательства за рубежом в значительной степени сохраняются от президента к президенту."Однако подход Трампа к Украине, похоже, будет идти дальше, чем подход Байдена, в двух разных направлениях. Во-первых, Трамп установил пересмотренную цель в 100 дней для прекращения войны на Украине. И он назначил специального посланника Кейта Келлога, чтобы усадить Россию и Украину за стол переговоров", — указывается в статье.На первый взгляд, Трамп, похоже, продолжает политику Байдена по оказанию давления и изоляции России. Однако главная цель администрации Трампа — не помочь Украине выиграть конфликт, а остановить его независимо от результатов, предполагает автор."Недавние заявления Трампа свидетельствуют о том, что он хочет пойти дальше Байдена, наказав страны, с которыми Россия все еще торгует. Это будет включать не только Иран и Северную Корею (которые оба оказывали военную помощь России), но, возможно, и другие страны, такие как Китай и Индия, которые остаются основными покупателями российской нефти и природного газа", — говорится в публикации.Байден стремился оставить место для таких государств, как Китай и Индия, чтобы они играли конструктивную роль в обеспечении устойчивого мира между Россией и Украиной. Но Трамп, с другой стороны, надеется, что угрозы побудят Китай и Индию играть более решительную роль в мирных переговорах, подчеркивается в статье.
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Спецоперация на Украине, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, РОССИЯ
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ.
Новый президент США Дональд Трамп находится у власти всего несколько дней, но он уже изменил свою позицию по поводу украинского конфликта, пишет издание Conversation
.
Как отмечается, Трамп давно говорил о своем желании положить конец противостоянию и в ходе предвыборной кампании даже заявил, что может остановить его в течение 24 часов после вступления в должность.
Тем не менее, этого не произошло, и Трамп даже не упомянул Украину в своей инаугурационной речи. Но, выступая перед журналистами вскоре после этого, Трамп заявил, что конфликт обходится президенту России Владимиру Путину дороже, чем он от нее выигрывает.
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На следующий день в посте на своем сайте Truth Social Трамп пошел еще дальше. "Если мы не заключим сделку, и в ближайшее время, у меня не будет другого выбора, кроме как установить высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает США и различным другим странам-участницам", — написал он.
Как отмечает автор, предшественник Трампа Джо Байден уже делал многое из этого. Его администрация запретила импорт практически всех российских товаров и ввела широкомасштабные санкции в отношении ключевых российских организаций и лиц.
При этом, как говорится в публикации, Россия, похоже, думает, что Трамп просто предлагает продолжение политики Байдена. "Мы не видим здесь никаких особых новых элементов", — цитирует автор представителя Кремля Дмитрия Пескова, который дал комментарий по этому поводу.
Исследования показали, что внешняя политика США меняется не так сильно, как внутренняя политика, и что американские обязательства за рубежом в значительной степени сохраняются от президента к президенту.
"Однако подход Трампа к Украине, похоже, будет идти дальше, чем подход Байдена, в двух разных направлениях. Во-первых, Трамп установил пересмотренную цель в 100 дней для прекращения войны на Украине. И он назначил специального посланника Кейта Келлога, чтобы усадить Россию и Украину за стол переговоров", — указывается в статье.
На первый взгляд, Трамп, похоже, продолжает политику Байдена по оказанию давления и изоляции России. Однако главная цель администрации Трампа — не помочь Украине выиграть конфликт, а остановить его независимо от результатов, предполагает автор.
"Недавние заявления Трампа свидетельствуют о том, что он хочет пойти дальше Байдена, наказав страны, с которыми Россия все еще торгует. Это будет включать не только Иран и Северную Корею (которые оба оказывали военную помощь России), но, возможно, и другие страны, такие как Китай и Индия, которые остаются основными покупателями российской нефти и природного газа", — говорится в публикации.
Байден стремился оставить место для таких государств, как Китай и Индия, чтобы они играли конструктивную роль в обеспечении устойчивого мира между Россией и Украиной. Но Трамп, с другой стороны, надеется, что угрозы побудят Китай и Индию играть более решительную роль в мирных переговорах, подчеркивается в статье.