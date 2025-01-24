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ВС России за неделю нанесли восемь ударов по энергоинфраструктуре ВСУ
ВС России за неделю нанесли восемь ударов по энергоинфраструктуре ВСУ - 24.01.2025, ПРАЙМ
ВС России за неделю нанесли восемь ударов по энергоинфраструктуре ВСУ
ВС России в течение недели нанесли восемь групповых ударов по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, предприятиям ВПК Украины, а также цехам... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T12:33+0300
2025-01-24T12:33+0300
2025-01-24T12:33+0300
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. ВС России в течение недели нанесли восемь групповых ударов по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, предприятиям ВПК Украины, а также цехам сборки беспилотников. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России."С 18 по 24 января 2025 года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены критически важные объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК, а также объекты военно-промышленного комплекса Украины", - сказано в тексте сводки.В ведомстве также добавили, что российским военным удалось поразить склады с оружием, инфраструктуру военных аэродромов.Кроме того, в течение недели ВСУ лишились в зоне "Севера" до 2300 военнослужащих, а также потеряли около 15 танков.Президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию украинского конфликта. По его словам, Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории присоединенных российских регионов. Кроме того, добавил глава государства, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в Североатлантический альянс и осуществить демилитаризацию и денацификацию, а также установить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Президент также упомянул отмену санкций против России.
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всу, вс россии
Спецоперация на Украине, ВСУ, ВС России
ВС России за неделю нанесли восемь ударов по энергоинфраструктуре ВСУ
Минобороны: ВС РФ за неделю нанесли восемь ударов по энергоинфраструктуре ВСУ
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. ВС России в течение недели нанесли восемь групповых ударов по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, предприятиям ВПК Украины, а также цехам сборки беспилотников. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России.
"С 18 по 24 января 2025 года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены критически важные объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК, а также объекты военно-промышленного комплекса Украины", - сказано в тексте сводки.
В ведомстве также добавили, что российским военным удалось поразить склады с оружием, инфраструктуру военных аэродромов.
Кроме того, в течение недели ВСУ лишились в зоне "Севера" до 2300 военнослужащих, а также потеряли около 15 танков.
Президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию украинского конфликта. По его словам, Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории присоединенных российских регионов. Кроме того, добавил глава государства, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в Североатлантический альянс и осуществить демилитаризацию и денацификацию, а также установить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Президент также упомянул отмену санкций против России.
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