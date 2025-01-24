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Работа водовода Дон — Донбасс нарушена из-за атак ВСУ

Работа водовода Дон — Донбасс нарушена из-за атак ВСУ - 24.01.2025, ПРАЙМ

Работа водовода Дон — Донбасс нарушена из-за атак ВСУ

Работа водовода Дон-Донбасс нарушена из-за атак украинских войск по критической инфраструктуре ДНР и ЛНР. Об этом говорится в сообщении министерства... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T14:59+0300

2025-01-24T14:59+0300

2025-01-24T14:59+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Работа водовода Дон-Донбасс нарушена из-за атак украинских войск по критической инфраструктуре ДНР и ЛНР. Об этом говорится в сообщении министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ДНР."Из-за атак ВСУ по критической инфраструктуре ДНР и ЛНР нарушено энергоснабжение, в том числе была приостановлена работа водовода Дон — Донбасс", - сказано в заявлении ведомства.Отмечается, что, несмотря на атаки, работникам удалось не допустить полной остановки водопровода, однако вода будет подаваться нестабильно, а ее подача была снижена на 20%.Аварийные бригады работают над восстановлением водоснабжения, уже было устранено 291 авария на сетях водоснабжения и водоотведения. В связи с этим, власти увеличили подвоз воды местным жителям, установив 15 резервуаров в Донецке и отправив еще две машины с водой. Предприятиям региона также приказано экономить воду. Оставшийся объем будет направлен в жилые дома Донецка и Макеевки.

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