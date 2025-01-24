https://1prime.ru/20250124/voda-854431578.html
Работа водовода Дон — Донбасс нарушена из-за атак ВСУ
Работа водовода Дон — Донбасс нарушена из-за атак ВСУ - 24.01.2025, ПРАЙМ
Работа водовода Дон — Донбасс нарушена из-за атак ВСУ
Работа водовода Дон-Донбасс нарушена из-за атак украинских войск по критической инфраструктуре ДНР и ЛНР. Об этом говорится в сообщении министерства... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T14:59+0300
2025-01-24T14:59+0300
2025-01-24T14:59+0300
спецоперация на украине
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/76289/00/762890002_0:100:2001:1225_1920x0_80_0_0_e29dbfde0dc59aef380052b0adec3b73.jpg
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Работа водовода Дон-Донбасс нарушена из-за атак украинских войск по критической инфраструктуре ДНР и ЛНР. Об этом говорится в сообщении министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ДНР."Из-за атак ВСУ по критической инфраструктуре ДНР и ЛНР нарушено энергоснабжение, в том числе была приостановлена работа водовода Дон — Донбасс", - сказано в заявлении ведомства.Отмечается, что, несмотря на атаки, работникам удалось не допустить полной остановки водопровода, однако вода будет подаваться нестабильно, а ее подача была снижена на 20%.Аварийные бригады работают над восстановлением водоснабжения, уже было устранено 291 авария на сетях водоснабжения и водоотведения. В связи с этим, власти увеличили подвоз воды местным жителям, установив 15 резервуаров в Донецке и отправив еще две машины с водой. Предприятиям региона также приказано экономить воду. Оставшийся объем будет направлен в жилые дома Донецка и Макеевки.
https://1prime.ru/20250124/udary-854428281.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76289/00/762890002_116:0:1883:1325_1920x0_80_0_0_914e71bfc879f8830b008a67a32d0407.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
Работа водовода Дон — Донбасс нарушена из-за атак ВСУ
Минстрой ДНР: работа водовода Дон — Донбасс нарушена из-за обстрелов ВСУ
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Работа водовода Дон-Донбасс нарушена из-за атак украинских войск по критической инфраструктуре ДНР и ЛНР. Об этом говорится в сообщении министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.
"Из-за атак ВСУ по критической инфраструктуре ДНР и ЛНР нарушено энергоснабжение, в том числе была приостановлена работа водовода Дон — Донбасс", - сказано в заявлении ведомства.
Отмечается, что, несмотря на атаки, работникам удалось не допустить полной остановки водопровода, однако вода будет подаваться нестабильно, а ее подача была снижена на 20%.
Аварийные бригады работают над восстановлением водоснабжения, уже было устранено 291 авария на сетях водоснабжения и водоотведения. В связи с этим, власти увеличили подвоз воды местным жителям, установив 15 резервуаров в Донецке и отправив еще две машины с водой. Предприятиям региона также приказано экономить воду. Оставшийся объем будет направлен в жилые дома Донецка и Макеевки.
ВС России за неделю нанесли восемь ударов по энергоинфраструктуре ВСУ