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Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 13,5 рубля
Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 13,5 рубля - 24.01.2025, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 13,5 рубля
Рубль после снижения на открытии торгов перешел к росту: юань опустился ниже 13,5 рубля впервые с 28 декабря, следует из данных Московской биржи. | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T11:27+0300
2025-01-24T11:27+0300
2025-01-24T11:32+0300
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Рубль после снижения на открытии торгов перешел к росту: юань опустился ниже 13,5 рубля впервые с 28 декабря, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" к 11.26 мск снижался на 4 копейки, до 13,51 рубля. Минутами ранее он опускался до 13,49 рубля.
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мосбиржа, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Мосбиржа, юань
Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 13,5 рубля
Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 13,5 рубля впервые с 28 декабря
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Рубль после снижения на открытии торгов перешел к росту: юань опустился ниже 13,5 рубля впервые с 28 декабря, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" к 11.26 мск снижался на 4 копейки, до 13,51 рубля. Минутами ранее он опускался до 13,49 рубля.