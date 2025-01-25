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На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Черкасской области

На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Черкасской области - 25.01.2025, ПРАЙМ

На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Черкасской области

Критическая инфраструктура повреждена в Черкасской области Украины, сообщил глава региональной военной администрации Игорь Табурец. | 25.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-25T08:18+0300

2025-01-25T08:18+0300

2025-01-25T08:48+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Критическая инфраструктура повреждена в Черкасской области Украины, сообщил глава региональной военной администрации Игорь Табурец. "Повреждения получила критическая инфраструктура, что привело к перебоям с электроснабжением в регионе, включая областной центр", — цитирует чиновника украинское агентство УНН.Специалисты ликвидируют последствия атаки и восстанавливают электроснабжение.Минувшей ночью украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрыве в Черкассах. Кроме того, украинский 24-й телеканал сообщил о взрывах в пригороде города.

https://1prime.ru/20250124/aid-854445276.html

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