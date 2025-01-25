Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Черкасской области - 25.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250125/blast-854446287.html
На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Черкасской области
На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Черкасской области - 25.01.2025, ПРАЙМ
На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Черкасской области
Критическая инфраструктура повреждена в Черкасской области Украины, сообщил глава региональной военной администрации Игорь Табурец. | 25.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-25T08:18+0300
2025-01-25T08:48+0300
спецоперация на украине
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/08/852059047_0:95:3307:1955_1920x0_80_0_0_c9de8a876332aa75a5a332ff7be05192.jpg
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Критическая инфраструктура повреждена в Черкасской области Украины, сообщил глава региональной военной администрации Игорь Табурец. "Повреждения получила критическая инфраструктура, что привело к перебоям с электроснабжением в регионе, включая областной центр", — цитирует чиновника украинское агентство УНН.Специалисты ликвидируют последствия атаки и восстанавливают электроснабжение.Минувшей ночью украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрыве в Черкассах. Кроме того, украинский 24-й телеканал сообщил о взрывах в пригороде города.
https://1prime.ru/20250124/aid-854445276.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/08/852059047_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_eeea2957715bbeee624360c046ee0a29.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина
Спецоперация на Украине, УКРАИНА
08:18 25.01.2025 (обновлено: 08:48 25.01.2025)
 
На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Черкасской области

Власти сообщили о повреждении критической инфраструктуры в Черкасской области Украины

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Критическая инфраструктура повреждена в Черкасской области Украины, сообщил глава региональной военной администрации Игорь Табурец.
"Повреждения получила критическая инфраструктура, что привело к перебоям с электроснабжением в регионе, включая областной центр", — цитирует чиновника украинское агентство УНН.
Специалисты ликвидируют последствия атаки и восстанавливают электроснабжение.
Минувшей ночью украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрыве в Черкассах. Кроме того, украинский 24-й телеканал сообщил о взрывах в пригороде города.
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
США приостановили оказание зарубежной помощи, включая Украине
Вчера, 23:41
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала