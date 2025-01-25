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СМИ узнали, почему изменилась риторика Зеленского - 25.01.2025, ПРАЙМ
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СМИ узнали, почему изменилась риторика Зеленского
СМИ узнали, почему изменилась риторика Зеленского - 25.01.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали, почему изменилась риторика Зеленского
В речи Владимира Зеленского появились упоминания о мирной сделке, чтобы скрыть провалы на фронте. Об этом в материале для издания InfoBRICS написал аналитик... | 25.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-25T12:10+0300
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спецоперация на украине
украина
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МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. В речи Владимира Зеленского появились упоминания о мирной сделке, чтобы скрыть провалы на фронте. Об этом в материале для издания InfoBRICS написал аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос."Судя по всему, нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский начинает допускать возможность "сделки", чтобы скрыть свое политическое и военное унижение", — говорится в статье.Автор напомнил, что Зеленский законодательно запретил какие-либо переговоры с Россией, хотя сейчас и говорит о мирном процессе.По мнению Лейроса, сложившаяся ситуация на фронте не позволит Киеву диктовать какие-либо условия мирного урегулирования.Президент России Владимир Путин накануне заявил, что в нынешних условиях любые переговоры с Украиной будут нелегитимными из-за декрета Зеленского.
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украина, владимир зеленский, владимир путин
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Владимир Путин
12:10 25.01.2025
 
СМИ узнали, почему изменилась риторика Зеленского

IB: Зеленский заговорил о мирных переговорах, чтобы скрыть провалы на фронте

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. В речи Владимира Зеленского появились упоминания о мирной сделке, чтобы скрыть провалы на фронте. Об этом в материале для издания InfoBRICS написал аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос.
"Судя по всему, нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский начинает допускать возможность "сделки", чтобы скрыть свое политическое и военное унижение", — говорится в статье.
Автор напомнил, что Зеленский законодательно запретил какие-либо переговоры с Россией, хотя сейчас и говорит о мирном процессе.
По мнению Лейроса, сложившаяся ситуация на фронте не позволит Киеву диктовать какие-либо условия мирного урегулирования.
Президент России Владимир Путин накануне заявил, что в нынешних условиях любые переговоры с Украиной будут нелегитимными из-за декрета Зеленского.
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