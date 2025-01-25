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СМИ узнали, почему изменилась риторика Зеленского

СМИ узнали, почему изменилась риторика Зеленского - 25.01.2025, ПРАЙМ

СМИ узнали, почему изменилась риторика Зеленского

В речи Владимира Зеленского появились упоминания о мирной сделке, чтобы скрыть провалы на фронте. Об этом в материале для издания InfoBRICS написал аналитик... | 25.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-25T12:10+0300

2025-01-25T12:10+0300

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спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

владимир путин

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МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. В речи Владимира Зеленского появились упоминания о мирной сделке, чтобы скрыть провалы на фронте. Об этом в материале для издания InfoBRICS написал аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос."Судя по всему, нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский начинает допускать возможность "сделки", чтобы скрыть свое политическое и военное унижение", — говорится в статье.Автор напомнил, что Зеленский законодательно запретил какие-либо переговоры с Россией, хотя сейчас и говорит о мирном процессе.По мнению Лейроса, сложившаяся ситуация на фронте не позволит Киеву диктовать какие-либо условия мирного урегулирования.Президент России Владимир Путин накануне заявил, что в нынешних условиях любые переговоры с Украиной будут нелегитимными из-за декрета Зеленского.

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украина, владимир зеленский, владимир путин