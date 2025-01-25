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Аналитик раскрыл, когда доллар будет стоить 115 рублей и выше - 25.01.2025, ПРАЙМ
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USD/RUB - Курс доллара к рублю
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Аналитик раскрыл, когда доллар будет стоить 115 рублей и выше
Аналитик раскрыл, когда доллар будет стоить 115 рублей и выше - 25.01.2025, ПРАЙМ
Аналитик раскрыл, когда доллар будет стоить 115 рублей и выше
Приближающийся налоговый период укрепляет рубль, однако глобально сохраняется тенденция к его ослаблению. При негативном сценарии падения нефти ниже $70 за... | 25.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-25T03:03+0300
2025-01-25T03:03+0300
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МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ. Приближающийся налоговый период укрепляет рубль, однако глобально сохраняется тенденция к его ослаблению. При негативном сценарии падения нефти ниже $70 за баррель доллар может стоить 115-125 рублей, рассказал агентству "Прайм" Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.С первого дня уходящей недели российский рубль начал активное укрепление, что было связано с ожиданием крупных налоговых выплат 28 января. Экспортеры готовятся к перечислению в бюджет значительных сумм по НДС, страховым взносам, НДПИ и налогу на прибыль, что создавало спрос на национальную валюту.Нефтяной рынок оказывал слабое влияние на валютные пары, а вот рост годовой инфляции до 10,04%, что значительно превышает целевые показатели Центробанка, стал важным фоновым событием. Этот фактор может потенциально спровоцировать обсуждение повышения ключевой ставки на заседании 14 февраля, что добавляет интриги инвесторам.Геополитическая повестка также создавала определенное напряжение. Появились намеки на возможный телефонный разговор между Трампом и Путиным, что вносило осторожный оптимизм в настроения участников рынка. При этом сам Трамп недвусмысленно давал понять о готовности применить экономические инструменты давления, если Россия не пойдет на уступки по украинскому вопросу."Технически валютный рынок показал интересную динамику. Уровень 102,25 рублей за доллар стал ключевой точкой разворота, после преодоления которой курс устремился к отметке 100,00 рубль. Наиболее низкая точка недели пришлась на отметку 99,63 рубля, что создало предпосылки для дальнейшего потенциального укрепления рубля в налоговый период", - рассуждает аналитик.Рынок находится в состоянии неустойчивого баланса, где каждое заявление президента США или изменение конъюнктуры энергетического рынка может стать триггером существенных валютных колебаний."По-прежнему ожидаю постепенное ослабление российской валюты к концу первого квартала до 105,50 рублей за доллар, а при негативном сценарии падения нефти ниже $70 возможно даже достижение отметки 115-125 рублей. На следующую неделю ожидается торговля доллара в диапазоне 99,00-104,50 рублей, евро - 103,00-108,00 рублей, юань - 13,30 - 14,00 рублей", - заключил Антонов.
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курсы валют, владислав антонов, bitriver, курс доллара к рублю цб рф, курс доллара к рублю в реальном времени
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Курсы валют, Владислав Антонов, BitRiver, Курс доллара к рублю ЦБ РФ, Курс доллара к рублю в реальном времени
03:03 25.01.2025
 
Аналитик раскрыл, когда доллар будет стоить 115 рублей и выше

Аналитик Антонов: доллар может стоить 115-125 рублей, если нефть упадет ниже $70

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкДоллар
Доллар - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ. Приближающийся налоговый период укрепляет рубль, однако глобально сохраняется тенденция к его ослаблению. При негативном сценарии падения нефти ниже $70 за баррель доллар может стоить 115-125 рублей, рассказал агентству "Прайм" Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.
С первого дня уходящей недели российский рубль начал активное укрепление, что было связано с ожиданием крупных налоговых выплат 28 января. Экспортеры готовятся к перечислению в бюджет значительных сумм по НДС, страховым взносам, НДПИ и налогу на прибыль, что создавало спрос на национальную валюту.
Нефтяной рынок оказывал слабое влияние на валютные пары, а вот рост годовой инфляции до 10,04%, что значительно превышает целевые показатели Центробанка, стал важным фоновым событием. Этот фактор может потенциально спровоцировать обсуждение повышения ключевой ставки на заседании 14 февраля, что добавляет интриги инвесторам.
Геополитическая повестка также создавала определенное напряжение. Появились намеки на возможный телефонный разговор между Трампом и Путиным, что вносило осторожный оптимизм в настроения участников рынка. При этом сам Трамп недвусмысленно давал понять о готовности применить экономические инструменты давления, если Россия не пойдет на уступки по украинскому вопросу.
"Технически валютный рынок показал интересную динамику. Уровень 102,25 рублей за доллар стал ключевой точкой разворота, после преодоления которой курс устремился к отметке 100,00 рубль. Наиболее низкая точка недели пришлась на отметку 99,63 рубля, что создало предпосылки для дальнейшего потенциального укрепления рубля в налоговый период", - рассуждает аналитик.
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Рынок находится в состоянии неустойчивого баланса, где каждое заявление президента США или изменение конъюнктуры энергетического рынка может стать триггером существенных валютных колебаний.
"По-прежнему ожидаю постепенное ослабление российской валюты к концу первого квартала до 105,50 рублей за доллар, а при негативном сценарии падения нефти ниже $70 возможно даже достижение отметки 115-125 рублей. На следующую неделю ожидается торговля доллара в диапазоне 99,00-104,50 рублей, евро - 103,00-108,00 рублей, юань - 13,30 - 14,00 рублей", - заключил Антонов.
 
USD/RUB - Курс доллара к рублюКурсы валютВладислав АнтоновBitRiverКурс доллара к рублю ЦБ РФКурс доллара к рублю в реальном времени
 
 
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