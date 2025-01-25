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В ОП сообщили о блокировании украинского гарнизона в Великой Новоселке

В ОП сообщили о блокировании украинского гарнизона в Великой Новоселке - 25.01.2025, ПРАЙМ

В ОП сообщили о блокировании украинского гарнизона в Великой Новоселке

Российские военные разделили на две части украинские силы в Великой Новоселке и заблокировали их. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной | 25.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-25T11:43+0300

2025-01-25T11:43+0300

2025-01-25T11:43+0300

спецоперация на украине

россия

владимир рогов

всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – ПРАЙМ. Российские военные разделили на две части украинские силы в Великой Новоселке и заблокировали их. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов."Гарнизон противника рассечен и блокирован в южной и северной части поселка", — сказал собеседник агенства.Он уточнил, что штурмовые подразделения группировки российских войск "Восток" приступили к уничтожению врага.В Великой Новоселке продолжается зачистка. Огневую поддержку штурмовиков обеспечивают расчеты реактивной и ствольной артиллерии и операторы FPV-дронов.Великая Новоселка — это последний крупный рубеж обороны и логистический узел ВСУ на Южнодонецком направлении.

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россия, владимир рогов, всу