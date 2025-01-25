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В ОП сообщили о блокировании украинского гарнизона в Великой Новоселке
В ОП сообщили о блокировании украинского гарнизона в Великой Новоселке - 25.01.2025, ПРАЙМ
В ОП сообщили о блокировании украинского гарнизона в Великой Новоселке
Российские военные разделили на две части украинские силы в Великой Новоселке и заблокировали их. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной | 25.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-25T11:43+0300
2025-01-25T11:43+0300
2025-01-25T11:43+0300
спецоперация на украине
россия
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всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – ПРАЙМ. Российские военные разделили на две части украинские силы в Великой Новоселке и заблокировали их. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов."Гарнизон противника рассечен и блокирован в южной и северной части поселка", — сказал собеседник агенства.Он уточнил, что штурмовые подразделения группировки российских войск "Восток" приступили к уничтожению врага.В Великой Новоселке продолжается зачистка. Огневую поддержку штурмовиков обеспечивают расчеты реактивной и ствольной артиллерии и операторы FPV-дронов.Великая Новоселка — это последний крупный рубеж обороны и логистический узел ВСУ на Южнодонецком направлении.
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россия, владимир рогов, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Владимир Рогов, ВСУ
В ОП сообщили о блокировании украинского гарнизона в Великой Новоселке
Рогов: гарнизон ВСУ в Великой Новоселке разделили и блокировали
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – ПРАЙМ. Российские военные разделили на две части украинские силы в Великой Новоселке и заблокировали их. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Гарнизон противника рассечен и блокирован в южной и северной части поселка", — сказал собеседник агенства.
Он уточнил, что штурмовые подразделения группировки российских войск "Восток" приступили к уничтожению врага.
В Великой Новоселке продолжается зачистка. Огневую поддержку штурмовиков обеспечивают расчеты реактивной и ствольной артиллерии и операторы FPV-дронов.
Великая Новоселка — это последний крупный рубеж обороны и логистический узел ВСУ на Южнодонецком направлении.
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