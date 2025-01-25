https://1prime.ru/20250125/mistake-854447141.html

Командир ВСУ ошибся этажом и попал в плен

Командир ВСУ ошибся этажом и попал в плен - 25.01.2025, ПРАЙМ

Командир ВСУ ошибся этажом и попал в плен

Командир ВСУ в ходе боев в многоэтажке в Курахово по ошибке спустился на этаж, который уже заняли российские военные, и попал в плен. Об этом РИА Новости... | 25.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-25T09:47+0300

2025-01-25T09:47+0300

2025-01-25T09:47+0300

спецоперация на украине

донбасс

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853376821_0:168:3047:1881_1920x0_80_0_0_dc2bef822cbf573b986a731694e9d1c7.jpg

ДОНЕЦК, 25 янв - ПРАЙМ. Командир ВСУ в ходе боев в многоэтажке в Курахово по ошибке спустился на этаж, который уже заняли российские военные, и попал в плен. Об этом РИА Новости рассказал боец российского штурмового отряда с позывным Нифер. Во время боев за одно из многоэтажных зданий на окраине города российская штурмовая группа заняла позиции на первом этаже. На верхних этажах продолжал обороняться противник.После того, как начало темнеть, украинские военные собирались устроить штурм, рассказал собеседник агентства."С пустился командир ВСУ к нам — не понял, что это русские солдаты стоят. Мы его взяли в плен", — сказал "Нифер", который руководит штурмовой группой 110-й мотострелковой бригады.По его словам, еще один украинский военнослужащий сам пришел сдаваться, когда понял, что его командира задержали.После этого российские бойцы отпустили командира ВСУ поговорить со своими подчиненными."Мы заходили и уже знали, что они стрелять не будут. Зашли, узнали, как у них с ранеными. Они положили автоматы. Мы им объяснили, что их никто не будет ни мучать, ни убивать", — добавил "Нифер". Как сказал боец, всем раненым пленным оказали медицинскую помощь и накормили.Об освобождении Курахово в ДНР Минобороны сообщило 6 января. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение.

https://1prime.ru/20250121/svo-854356389.html

донбасс

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

донбасс, всу