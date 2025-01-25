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Командир ВСУ ошибся этажом и попал в плен - 25.01.2025, ПРАЙМ
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Командир ВСУ ошибся этажом и попал в плен
Командир ВСУ ошибся этажом и попал в плен - 25.01.2025, ПРАЙМ
Командир ВСУ ошибся этажом и попал в плен
Командир ВСУ в ходе боев в многоэтажке в Курахово по ошибке спустился на этаж, который уже заняли российские военные, и попал в плен. Об этом РИА Новости... | 25.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-25T09:47+0300
2025-01-25T09:47+0300
спецоперация на украине
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ДОНЕЦК, 25 янв - ПРАЙМ. Командир ВСУ в ходе боев в многоэтажке в Курахово по ошибке спустился на этаж, который уже заняли российские военные, и попал в плен. Об этом РИА Новости рассказал боец российского штурмового отряда с позывным Нифер. Во время боев за одно из многоэтажных зданий на окраине города российская штурмовая группа заняла позиции на первом этаже. На верхних этажах продолжал обороняться противник.После того, как начало темнеть, украинские военные собирались устроить штурм, рассказал собеседник агентства."С пустился командир ВСУ к нам — не понял, что это русские солдаты стоят. Мы его взяли в плен", — сказал "Нифер", который руководит штурмовой группой 110-й мотострелковой бригады.По его словам, еще один украинский военнослужащий сам пришел сдаваться, когда понял, что его командира задержали.После этого российские бойцы отпустили командира ВСУ поговорить со своими подчиненными."Мы заходили и уже знали, что они стрелять не будут. Зашли, узнали, как у них с ранеными. Они положили автоматы. Мы им объяснили, что их никто не будет ни мучать, ни убивать", — добавил "Нифер". Как сказал боец, всем раненым пленным оказали медицинскую помощь и накормили.Об освобождении Курахово в ДНР Минобороны сообщило 6 января. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение.
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донбасс, всу
Спецоперация на Украине, ДОНБАСС, ВСУ
09:47 25.01.2025
 
Командир ВСУ ошибся этажом и попал в плен

Командир ВСУ ошибся этажом в многоэтажке и попал в плен к россиянам

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкНовые освобожденные территории в ДНР
Новые освобожденные территории в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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ДОНЕЦК, 25 янв - ПРАЙМ. Командир ВСУ в ходе боев в многоэтажке в Курахово по ошибке спустился на этаж, который уже заняли российские военные, и попал в плен. Об этом РИА Новости рассказал боец российского штурмового отряда с позывным Нифер.
Во время боев за одно из многоэтажных зданий на окраине города российская штурмовая группа заняла позиции на первом этаже. На верхних этажах продолжал обороняться противник.
После того, как начало темнеть, украинские военные собирались устроить штурм, рассказал собеседник агентства.
"С пустился командир ВСУ к нам — не понял, что это русские солдаты стоят. Мы его взяли в плен", — сказал "Нифер", который руководит штурмовой группой 110-й мотострелковой бригады.
По его словам, еще один украинский военнослужащий сам пришел сдаваться, когда понял, что его командира задержали.
После этого российские бойцы отпустили командира ВСУ поговорить со своими подчиненными.
"Мы заходили и уже знали, что они стрелять не будут. Зашли, узнали, как у них с ранеными. Они положили автоматы. Мы им объяснили, что их никто не будет ни мучать, ни убивать", — добавил "Нифер".
Как сказал боец, всем раненым пленным оказали медицинскую помощь и накормили.
Об освобождении Курахово в ДНР Минобороны сообщило 6 января. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение.
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