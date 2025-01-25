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"Остановите безумие": немецкие НПЗ гибнут без российской нефти

"Остановите безумие": немецкие НПЗ гибнут без российской нефти - 25.01.2025, ПРАЙМ

"Остановите безумие": немецкие НПЗ гибнут без российской нефти

Стремление Европы снизить энергозависимость от одного источника привело к чрезмерной зависимости от другого – США. Там тоже продают газ, но по более высокой... | 25.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-25T04:04+0300

2025-01-25T04:04+0300

2025-01-25T04:04+0300

статья

нефть

газ

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северный поток - 2

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МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ, Олег Обухов. Стремление Европы снизить энергозависимость от одного источника привело к чрезмерной зависимости от другого – США. Там тоже продают газ, но по более высокой цене. Мало того, новая администрация в лице Трампа еще и ультиматумы ставит. Между тем, после введения санкций против России немецким и не только заводам по переработке нефти грозит крах и разруха.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеКрик душиЕвропейские страны, надеясь на диверсификацию, оказались в западне новой зависимости, где бал правит Вашингтон. США, используя свое доминирование, продвигают собственные экономические интересы. С приходом к власти Дональда Трампа стало еще хлеще. Он дал понять, что Америке наплевать на последствия для своих "дражайших" союзников, в числе которых и ФРГ.Между тем, европейская и, в частности, немецкая экономика разбивается о цены на нефть и газ. Очередной глас вопиющего в Германии из-за цен на американские энергоносители прозвучал в социальной сети X. В своем аккаунте депутат бундестага Севим Дагделен с болью в сердце, переживая за экономику ФРГ, возмущалась тому, в какой ужасающей ситуации оказались национальные НПЗ."Это безумие должно быть остановлено. Нам <...> снова нужны конкурентоспособные цены на энергоносители за счет открытия "Северного потока – 2" и импорта российской нефти для НПЗ Schwedt", – написала Дагделен.Догоняя реальностьЗаявление депутата бундестага, мягко говоря, запоздалое. По правде сказать, то, что она назвала "безумием", твориться уже лет 10 как минимум. Ну не в розовых же очках она ходила? Так или иначе, беспокойство оправдано более чем. Для НПЗ Германии зависимость от поставок США означает не только высокие цены, но и геополитические риски, говорит руководитель департамента продаж и клиентской поддержки компании "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман."Американская нефть дороже российской, а требования Вашингтона увеличивать закупки еще больше усилят экономическое давление. Это – ситуация, в которой европейские переработчики вынуждены работать с сырьем, не всегда оптимальным с экономической и технологической точки зрения. Да, Европа адаптируется к отказу от российских энергоресурсов, но этот процесс сопровождается серьезными издержками. Отказ от российского газа и нефти привел к необходимости закупок у альтернативных поставщиков, включая США и Ближний Восток, которые обходятся дороже, чем прежние поставки из России", – указывает экономист.Перекресток двух дорогРяд аналитиков допускают, что вскоре могут произойти изменения в энергетическом ландшафте Европы. Возможно, Франция и Германия вернутся к обсуждению необходимости создания единого регионального энергетического рынка. Но способны ли европейские лидеры противостоять новым вызовам, выстраивая более устойчивую и независимую экономическую политику – большой вопрос, рассуждает частный инвестор, основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров."На данный момент европейские чиновники скорее стремятся следовать общей санкционной политике, чем бороться за более дешевую российскую нефть. Однако растущие экономические издержки вызывают все большее недовольство у отдельных стран, как это видно на примере Венгрии и Словакии", – отмечает эксперт.На грани исчезновенияЭкономика Германии какое-то время еще будет способна работать и на дорогой нефти. Но рано или поздно все ее возможности будут исчерпаны. Вряд ли обойдется без взвинчивания цен для конечных потребителей. Тогда хваленая немецкая промышленности просто канет в Лету. То есть, в краткосрочной перспективе она, конечно, будет как-то справляться с вызовами, но в долгосрочной - высокие издержки могут обнулить экономический рост. С тем, что, если Германии не удастся отстоять свои энергетические приоритеты, то ее экономика столкнется с ростом затрат на энергоносители, согласен и Шнейдерман."Это неизбежно скажется на конкурентоспособности промышленности и уровне жизни населения. Немецкие производители уже страдают от роста издержек. Следом потеря рабочих мест и снижение темпов роста экономики. Без "Северных потоков" Германия и другие страны ЕС, конечно, смогли удержаться благодаря налаживанию поставок СПГ. Однако высокие цены на нефть и газ уже ударили по европейской промышленности", – констатирует аналитик.Обострение политических разногласийПерспективы? Все очевидно: Европе грозит очередной рост тарифов на энергоносители, инфляция и социальные волнения в государствах, которые зависят от американского импорта нефти и газа. Были надежды, что одним из выходов из тупика станет ускоренный переход на альтернативные источники. Однако по факту пришли к нефтяному диктату со стороны США. Оттого и нарастают внутренние противоречия в ЕС. Энергетический кризис стал барометром политических конфликтов: каждый виток, каждое удорожание ресурсов создают новые очаги напряжения и недовольства политикой Брюсселя, говорит Сидоров."Беспокойства Будапешта и Братиславы показывает, что отдельные страны ЕС готовы идти на конфликт ради более выгодных энергетических условий для себя. Если экономическое давление усилится, то другие государства могут в одночасье оказаться на пороге пересмотра своей внутренней и внешней политики. В перспективе это может привести к обсуждению возобновления прямых поставок из России. Однако это вопрос политической воли, а не только экономики", – заключил эксперт.Россия как спасениеВ условиях, когда усиливается энергетическое давление со стороны США, все большее беспокойство охватывает страны ЕС за судьбу национальных экономик. Заявления Венгрии, Словакии и теперь уже ФРГ – явное свидетельство готовности европейцев идти на конфликт с Брюсселем и Вашингтоном. На кону энергетическая безопасность и стабильность каждой из стран ЕС. Им критически необходимы разумные условия импорта нефти и газа, которыми способна обеспечить Россия. Ведь практичность в стремлении минимизировать риски и защите своих интересов еще никто не отменял. Те же США отсутствием прагматизма точно не страдают. Пора бы ЕС уже ответить взаимностью.

https://1prime.ru/20241220/prokachka-853756007.html

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сша

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

нефть, газ, германия, сша, европа, нпз, ес, северный поток - 2