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Роскачество рассказало о росте спроса на игристые вина

Роскачество рассказало о росте спроса на игристые вина - 25.01.2025, ПРАЙМ

Роскачество рассказало о росте спроса на игристые вина

Рост спроса на игристые вина в 2024 году привел к увеличению их производства не только на юге РФ, но и в невиноградарских регионах России, рассказали РИА... | 25.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-25T07:01+0300

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МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Рост спроса на игристые вина в 2024 году привел к увеличению их производства не только на юге РФ, но и в невиноградарских регионах России, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "В прошлом году спрос на игристые вина вырос настолько взрывообразно, что вновь сделал актуальным производство на предприятиях "вторичного виноделия", расположенных в крупных городах, куда вино наливом для производства также доставляется с Юга страны, а не приходит морем из-за границы", - приводит Роскачество слова директора департамента исследований и продвижения отечественной винодельческой продукции, руководителя "Винного гида России" Олеси Латышевой. Также, эксперты Роскачества отметили, что в 2024 году Московской области производство игристого выросло на 242% и достигло отметки в 7 миллионов литров, а в Санкт-Петербурге объемы производства возросли на 18,2% до 20 миллионов литров. Однако, лидерами по производству винодельческой продукции остаются регионы Юга России. "Южный федеральный и Северо-Кавказский федеральные округа (в 2024 году - ред.) в общей сложности произвели более 90% всех выпущенных в стране тихих вин (свыше 293 миллиона литров) и порядка 81% всего произведенного в стране игристого (более 142 миллиона литров)", - рассказали в организации. В прошлом году Краснодарский край увеличил выпуск игристого вина более чем на 30% - до более 71 миллиона литров. В Крыму (без учета Севастополя) производство шампанского составило порядка 10 миллионов литров и это на уровне 2023 года, однако основным драйвером роста всего полуострова стал Севастополь, где было произведено около 9,60 миллиона литров игристого. "На четыре кубанские компании: "Абрау-Дюрсо", "Кубань-Вино", "Союз-Вино" и "Фанагория" суммарно приходится, по нашим оценкам, более половины всего объема производства российских игристых вин. Все они наращивали объемы производства в минувшем году двузначными темпами. Рост объемов производства в Севастополе обеспечил крупнейший производитель игристых вин в регионе – "Золотая Балка", - уточняет Латышева.

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