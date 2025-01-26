Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Артиллерия ВС России уничтожила пехоту ВСУ во время ротации - 26.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250126/artillery-854455917.html
Артиллерия ВС России уничтожила пехоту ВСУ во время ротации
Артиллерия ВС России уничтожила пехоту ВСУ во время ротации - 26.01.2025, ПРАЙМ
Артиллерия ВС России уничтожила пехоту ВСУ во время ротации
Артиллерийский расчет группировки войск "Запад" уничтожил группу военнослужащих ВСУ во время ротации в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил командир | 26.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-26T12:32+0300
2025-01-26T12:32+0300
спецоперация на украине
харьковская область
вс рф
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/12/852880066_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f618beca029b169201443f11af8025b5.jpg
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 26 янв - ПРАЙМ. Артиллерийский расчет группировки войск "Запад" уничтожил группу военнослужащих ВСУ во время ротации в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил командир реактивного дивизиона с позывным Север. "Цель сегодняшней работы — скопление живой силы противника, результат работы — цель поражена", — сказал собеседник агентства.Он пояснил, что дивизион действует в режиме активной обороны. Задача артиллерии — поддержать пехоту и не дать противнику подвезти новое вооружение и силы.По словам командира, штурмовые группы продвигаются в Харьковской области и на краснолиманском участке фронта в сторону опорных пунктов противника.В первую очередь артиллерия наносит удары по скоплению иностранной техники, особенно во время ротации
https://1prime.ru/20250120/zaderzhanie-854328322.html
харьковская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/12/852880066_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7b80a9fb1715370586a231448710cdda.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
харьковская область, вс рф, всу
Спецоперация на Украине, Харьковская область, ВС РФ, ВСУ
12:32 26.01.2025
 
Артиллерия ВС России уничтожила пехоту ВСУ во время ротации

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили группу пехоты ВСУ на ротации

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 26 янв - ПРАЙМ. Артиллерийский расчет группировки войск "Запад" уничтожил группу военнослужащих ВСУ во время ротации в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил командир реактивного дивизиона с позывным Север.
"Цель сегодняшней работы — скопление живой силы противника, результат работы — цель поражена", — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что дивизион действует в режиме активной обороны. Задача артиллерии — поддержать пехоту и не дать противнику подвезти новое вооружение и силы.
По словам командира, штурмовые группы продвигаются в Харьковской области и на краснолиманском участке фронта в сторону опорных пунктов противника.
В первую очередь артиллерия наносит удары по скоплению иностранной техники, особенно во время ротации
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
На Украине задержали генералов за провал обороны в Харьковской области
20 января, 16:26
 
Спецоперация на УкраинеХарьковская областьВС РФВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала