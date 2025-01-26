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Артиллерия ВС России уничтожила пехоту ВСУ во время ротации

Артиллерия ВС России уничтожила пехоту ВСУ во время ротации - 26.01.2025, ПРАЙМ

Артиллерия ВС России уничтожила пехоту ВСУ во время ротации

Артиллерийский расчет группировки войск "Запад" уничтожил группу военнослужащих ВСУ во время ротации в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил командир | 26.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-26T12:32+0300

2025-01-26T12:32+0300

2025-01-26T12:32+0300

спецоперация на украине

харьковская область

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 26 янв - ПРАЙМ. Артиллерийский расчет группировки войск "Запад" уничтожил группу военнослужащих ВСУ во время ротации в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил командир реактивного дивизиона с позывным Север. "Цель сегодняшней работы — скопление живой силы противника, результат работы — цель поражена", — сказал собеседник агентства.Он пояснил, что дивизион действует в режиме активной обороны. Задача артиллерии — поддержать пехоту и не дать противнику подвезти новое вооружение и силы.По словам командира, штурмовые группы продвигаются в Харьковской области и на краснолиманском участке фронта в сторону опорных пунктов противника.В первую очередь артиллерия наносит удары по скоплению иностранной техники, особенно во время ротации

https://1prime.ru/20250120/zaderzhanie-854328322.html

харьковская область

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харьковская область, вс рф, всу