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Артиллерия ВС России уничтожила пехоту ВСУ во время ротации
Артиллерия ВС России уничтожила пехоту ВСУ во время ротации - 26.01.2025, ПРАЙМ
Артиллерия ВС России уничтожила пехоту ВСУ во время ротации
Артиллерийский расчет группировки войск "Запад" уничтожил группу военнослужащих ВСУ во время ротации в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил командир | 26.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-26T12:32+0300
2025-01-26T12:32+0300
2025-01-26T12:32+0300
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 26 янв - ПРАЙМ. Артиллерийский расчет группировки войск "Запад" уничтожил группу военнослужащих ВСУ во время ротации в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил командир реактивного дивизиона с позывным Север. "Цель сегодняшней работы — скопление живой силы противника, результат работы — цель поражена", — сказал собеседник агентства.Он пояснил, что дивизион действует в режиме активной обороны. Задача артиллерии — поддержать пехоту и не дать противнику подвезти новое вооружение и силы.По словам командира, штурмовые группы продвигаются в Харьковской области и на краснолиманском участке фронта в сторону опорных пунктов противника.В первую очередь артиллерия наносит удары по скоплению иностранной техники, особенно во время ротации
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харьковская область, вс рф, всу
Спецоперация на Украине, Харьковская область, ВС РФ, ВСУ
Артиллерия ВС России уничтожила пехоту ВСУ во время ротации
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили группу пехоты ВСУ на ротации
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 26 янв - ПРАЙМ. Артиллерийский расчет группировки войск "Запад" уничтожил группу военнослужащих ВСУ во время ротации в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил командир реактивного дивизиона с позывным Север.
"Цель сегодняшней работы — скопление живой силы противника, результат работы — цель поражена", — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что дивизион действует в режиме активной обороны. Задача артиллерии — поддержать пехоту и не дать противнику подвезти новое вооружение и силы.
По словам командира, штурмовые группы продвигаются в Харьковской области и на краснолиманском участке фронта в сторону опорных пунктов противника.
В первую очередь артиллерия наносит удары по скоплению иностранной техники, особенно во время ротации
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